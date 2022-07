Trekking urbano in notturna e biciclettata sotto le stelle

SESTO FIORENTINO – Trekking urbano in notturna per gli appassionati di camminate e biciclette l’occasione da non perdere lunedì 11 luglio. Il programma è organizzato da Pro Loco e Cai insieme a Legambiente, La Racchetta, Antico Borgo di Querceto, Muovi Sestoe al Comune. La camminata inizierà alle 21.15 dagli orti sociali della Querciola in via […]

SESTO FIORENTINO – Trekking urbano in notturna per gli appassionati di camminate e biciclette l’occasione da non perdere lunedì 11 luglio. Il programma è organizzato da Pro Loco e Cai insieme a Legambiente, La Racchetta, Antico Borgo di Querceto, Muovi Sestoe al Comune.

La camminata inizierà alle 21.15 dagli orti sociali della Querciola in via Amendola. Il gruppo sarà accompagnato da esperti sia di storia locale e ambientale, sia di percorsi naturalistici e potranno passeggiare dal Borgo di Padule alla scoperta della Piana al chiaro di luna. La camminata è aperta a tutti, ma è consigliato indossare scarpe comode. Per chi, invece, alle passeggiate a piedi preferisce salire sulla bicicletta, il Cai di Sesto Fiorentino, ha promosso un itinerario sfruttando le piste ciclabili presenti sul territorio partendo dal Polo scientifico dell’Osmannoro per arrivare fino all’area attrezzata della Parco della Piana inaugurata recentemente.

Chi vorrà partecipare alla “biciclettata notturna con il Cai” dovrà presentarsi con la bicicletta con luce sia anteriore che posteriore. E’ necessario prenotare sia al trekking urbano che alla biciclettata sotto le stelle alla mail della Pro Loco: prolocosesto@gmail.com oppure telefonare al 3313447457. I partecipanti potranno essere massimo 50 persone.