“Trippa Day”, alla Fortezza da Basso il tradizionale appuntamento prenatalizio di Confesercenti Firenze e Italia Comfidi

FIRENZE – Si è svolto venerdì 19 dicembre, presso la Fortezza da Basso, il “Trippa Day”: tradizionale (e ormai storico, siamo alla 32° edizione) appuntamento con lo scambio di auguri organizzato da Confesercenti Firenze e Italia Comfidi. Una cena unica nel suo genere e caratterizzata da numerose portate con piatti a base di trippa e lampredotto, tipici della cultura culinaria fiorentina. L’evento, che riunisce rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e creditizio, vuole celebrare l’identità gastronomica e imprenditoriale del territorio; è diventato, nel corso degli anni, un vero e proprio momento all’insegna della voglia di ritrovarsi e stare insieme in un contesto conviviale; per condividere idee, progetti e tanto altro sull’anno in corso e quello che verrà.

Si tratta di un appuntamento realizzato a cura dei “maestri trippai” di Firenze, che ribadisce l’attenzione dell’Associazione e del Consorzio Fidi verso i mestieri peculiari che fanno impresa nel nostro territorio; ed ha l’obiettivo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle tipicità che vanno costantemente sostenute. La cena è stata caratterizzata da un menù che ha saputo valorizzare ogni sfumatura del “quinto quarto”. Dagli antipasti a base di crostini di poppa e lingua fino ai piatti serviti al tavolo, come il risotto al lampredotto, le penne trippate e lo stracotto di guancia, gli ospiti hanno potuto degustare la storia gastronomica di Firenze. Il “Trippa Day” è diventato un proprio happening per il mondo del credito, delle imprese e delle istituzioni. “Ma non è solo un momento di convivialità, è una testimonianza concreta del nostro impegno nel valorizzare quelle imprese che custodiscono l’identità delle nostre città e centri minori. Con questo evento vogliamo ribadire che la crescita del nostro territorio passa inevitabilmente dalla tutela delle nostre tipicità e dal supporto costante a chi fa impresa con passione e dedizione. È il nostro modo per ringraziare gli operatori e augurare buone feste a tutta la città, – affermano Nico Gronchi, presidente Confesercenti Nazionale e Italia Comfidi, e Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Metropolitana Firenze – organizzare, da ben trent’anni, un evento come quello del “Trippa Day” è sicuramente un orgoglio per Confesercenti ed Italia Comfidi; e dimostra l’importanza ed il valore che attribuiamo, da sempre, a tutte quelle attività imprenditoriali che valorizzano e promuovono il nostro paese”.

Le Pmi rappresentano un valore inestimabile perle nostre città, le rendono più sicure e più presidiate, – concludono Gronchi e Bianchi – è per questo che la nostra associazione e il Consorzio Fidi stanno lavorando a tutti i livelli per portare avanti e promuovere progetti di Rigenerazione Urbana, rivolti a tutti i territori da quelli più centrali a quelli più disagiati. E’ fondamentale tenere alta l’attenzione su queste tematiche, e supportare processi di trasformazione, con la consapevolezza dello stretto legame tra commercio, ricettività e servizi locali che sono fondamentali per ridare vita ai nostri territori”.