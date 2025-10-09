Trisomia 21, due eventi per celebrare la giornata nazionale con sindrome di Down

FIRENZE – In occasione della Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down in programma il 12 ottobre, Trisomia 21 Aps ha organizzato due eventi, per incontrare la comunità, sensibilizzare i cittadini e raccogliere donazioni per sostenere le iniziative e i progetti per la loro crescita, l’autonomia e la vita indipendente. Sabato 11 ottobre, tutto il giorno, ci sono […]

FIRENZE – In occasione della Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down in programma il 12 ottobre, Trisomia 21 Aps ha organizzato due eventi, per incontrare la comunità, sensibilizzare i cittadini e raccogliere donazioni per sostenere le iniziative e i progetti per la loro crescita, l’autonomia e la vita indipendente. Sabato 11 ottobre, tutto il giorno, ci sono i “banchini solidali”: le famiglie e i volontari di Trisomia 21 saranno presenti sabato 11 ottobre in 10 punti vendita Unicoop, per far conoscere le attività e i progetti per l’autonomia e l’inclusione delle persone con sindrome di Down. Tutti potranno sostenere Trisomia 21 e le persone con sindrome di Down facendo sul posto una donazione. Riceveranno in ringraziamento la tavoletta di cioccolato solidale della Gnpd oppure un sacchetto di cioccolatini. L’elenco dei punti vendita Unicoop in cui trovare i volontari di Trisomia 21 è disponibile sul sito dell’associazione at21.it. Domenica 12 ottobre, invece, alle 17, è in programma un “concerto solidale” con la partecipazione dell’Orchestra Università degli Studi di Firenze, diretta dal maestro Gabriele Centorbi, presso la Comunità Giovanile San Michele, in via Piero di Cosimo 23 a Firenze. Saranno eseguite musiche di Beethoven, Baermann e Bizet, seguirà aperitivo offerto da Trisomia 21 (donazione consigliata 10 euro, consigliata la prenotazione: at21@at21.it – 055 5000458).