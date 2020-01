“Trofeo Caffè Tubino” di bocce: a Sesto vince una coppia bolognese

SESTO FIORENTINO – Va ai bolognesi della Sanpierina Marco Luccarini e Paolo Bolognesi il settimo “Trofeo Caffè Tubino”, gara regionale a coppia organizzata dalla Bocciofila Sestese del presidente Silvano Baldi. Gli emiliani si sono affermati sconfiggendo in finale i padroni di casa di categoria C Carlo Nieri e Roberto Mazzanti, al termine di una manifestazione che ha visto la presenza di 24 coppie di categoria A, 29 di categoria B e 24 di categoria C, fra cui anche alcuni importanti nomi del panorama boccistico del centro Italia. Buona anche la prova dei pratesi Alfonso Ferrara e Giovanni Vaiani, terzi classificati dopo aver avuto accesso alla semifinale battendo i compagni di squadra Luciano Rosi e Mariano Del Principe. I detentori del trofeo Matteo Franci e Fabio Matalucci sono invece usciti di scena ai quarti, per mano dei futuri vincitori. Buon risultato anche per gli umbri Roberto Orsini ed Elena Bambagiotti, di Cerbara, quarti classificati.