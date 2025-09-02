SESTO FIORENTINO – Si terrà domani, 3 settembre, la gara podistica dnominata “11° Trofeo Misericordia di Sesto Fiorentino”. Per lo svolgimento della gara dalle 20 fino al termine previsto per le 21.30 sono previste variazioni alla viabilità. Sarà sospesa temporaneamente la circolazione al momento del passaggio dei concorrenti nei tratti di volta in volta interessati dalla manifestazione nelle seguenti aree di circolazione: piazza San Francesco, via XI Febbraio, via Carlo Pisacane, via Nazario Sauro, via di Querceto, via Carlo Cafiero, via del Cuoco, via Lino Biancalani, via del Ghirlandaio, via dei Capponi, via dei Redini, via dei Chiavacci, via di Doccia, via della Fabbrica, via delle Porcellane, via Nino Bixio, via Giulio Cerreti, via Ugo Bassi, via Gasparo Bencini, via C. B. Cavour, via Egizio Fiorelli, via della Tosa, via delle Torri, via Carlo Azelio Ciampi, via degli Orti, via vittorio Locchi, via Francesco Baracca e via Cesare Battisti.
Trofeo della Misericordia: variazioni alla viabilità per la gara podistica
