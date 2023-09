“Tuo. Amore”: lo spettacolo di Yuki Parigi, il clarinetto di Cristiano Pesci sabato 30 a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – “Tuo. Amore”: questo il titolo dello spettacolo di e con Yuki Parigi, con musiche originali di Cristiano Pesci al clarinetto, che andrà in scena sabato 30 settembre presso il Bar La Posta, in piazza IV Novembre a Lastra a Signa (ingresso libero). L’appuntamento è organizzato come di consueto dal gruppo culturale […]

LASTRA A SIGNA – “Tuo. Amore”: questo il titolo dello spettacolo di e con Yuki Parigi, con musiche originali di Cristiano Pesci al clarinetto, che andrà in scena sabato 30 settembre presso il Bar La Posta, in piazza IV Novembre a Lastra a Signa (ingresso libero). L’appuntamento è organizzato come di consueto dal gruppo culturale Liber-Aliter di Lastra a Signa e, come scrive Roberto Giorgetti sul loro blog, “tuona di nuovo forte il tema del dolore nell’opera di Yuki Parigi, non tanto, o non solo, nella trama quanto in tutto il potere che ha di tirare fuori innegabili e innate doti, rinvenibili solo negli sventurati esseri dall’eccelsa sensibilità e che, altrimenti, rischierebbero forse di restare inespresse. Senza anticipare nulla dell’opera teatrale, la metafora della ricerca di protezione fra le pagine di un libro, insieme alla frase “Voglio scrivere quello che mi passa per la testa” fatta pronunciare alla co-protagonista (Sveva Bicchielli, n.d.r.), “smascherano” al tempo stesso il precedente da scrittore di Yuki e la sua dichiarazione di autenticità