“Turchina” alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – “Turchina”. Come la fata. Come il titolo del graphic novel che Elena Triolo presenta martedì 13 giugno alle 21,15 nel cortile della Biblioteca Ernesto Ragionieri.

“Turchina” (Bao Publishing) racconta la storia di Giovanna Ragionieri, figlia del giardiniere della villa dove trascorreva le vacanze Carlo Lorenzini, noto al mondo come Collodi. Un’amicizia, quella tra Giovanna a Carlo che durerà due vite, e che porterà l’uomo, che si sta affermando come scrittore, a trasformare la giovane in un personaggio destinato a diventare immortale: la Fata turchina di Pinocchio. Questa storia parte a Italia da poco riunificata e arriva agli anni del boom, ed è un ritratto tenero, realistico e commovente di una persona vera di cui tutti si sono dimenticati, perché ricordano solo il personaggio che è diventata. Un libro di una dolcezza struggente, una vera prova d’artista per la sua autrice. La serata – ingresso libero – è organizzata in collaborazione con la Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia.