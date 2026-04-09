Turismo, al via la gestione associata dei servizi di informazione e accoglienza

PRATO – E’ stata approvata dal Commissario straordinario Claudio Sammartino la convenzione quinquennale tra il Comune di Prato e i Comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio, per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di turismo ai sensi della Legge regionale 61 del 2024 , il Testo unico del […]

PRATO – E’ stata approvata dal Commissario straordinario Claudio Sammartino la convenzione quinquennale tra il Comune di Prato e i Comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio, per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di turismo ai sensi della Legge regionale 61 del 2024 , il Testo unico del Turismo in Toscana, che disciplina i servizi di informazione e accoglienza turistica. Con l’atto, già adottato dagli altri Comuni dell’area, si contribuisce a rendere protagonisti della promozione turistica tutti gli enti territoriali con l’obiettivo di migliorare l’offerta di servizi per i turisti e l’accoglienza.

La legge regionale stabilisce infatti che i Comuni esercitino in forma associata le funzioni di informazione e accoglienza relative all’offerta turistica del territorio, i compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione. I Comuni dell’area pratese hanno condiviso l’individuazione del Comune di Prato quale ente capofila della comunità di ambito “Area pratese” e come tale il Comune di Prato dovrà successivamente provvedere alla stipula della convenzione con Toscana Promozione Turistica, a garantire il collegamento con il sistema informativo regionale e con l’ecosistema digitale regionale del turismo, a svolgere funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo e a garantire e coordinare le attività di raccolta dei dati, gestione delle informazioni, caricamento di contenuti promozionali e profilazione dei turisti da parte di ciascun ufficio di informazione turistica presente nella Comunità d’ambito.