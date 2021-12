Turismo sostenibile e territorio: Comune di Lastra a Signa e Cai insieme per promuovere una nuova rete di sentieri locali

LASTRA A SIGNA – E’ stato approvato dalla giunta comunale il progetto “Sentieri di Lastra a Signa”, riguardante la realizzazione di una rete di sentieristica locale a cura del Comune di Lastra a Signa insieme al Club Alpino Italiano – sezione di Firenze. L’obiettivo, infatti, è quello di disporre di una rete escursionistica costituita da percorsi adeguatamente segnalati con l’intento di promuovere un turismo sostenibile e finalizzata alla valorizzazione ambientale, storico-naturalistica e turistica del territorio. La rete sentieristica locale sarà progettata sulla base di percorsi già esistenti e individuati negli strumenti urbanistici del Comune che saranno georeferenziati e di cui sarà effettuata segnatura e restituzione cartografica al fine di favorirne la fruibilità e arricchire l’offerta per un turismo lento.

La proposta progettuale del Cai, dopo un’attenta analisi del territorio e verifica della viabilità esistente, riguarda percorsi individuati a seconda della difficoltà di percorrenza, tipologie e quantità di cartelli necessari alla loro segnatura, in particolare: il sentiero anello di Lecceto, il sentiero anello di San Romolo, il sentiero anello di villa Caruso, il sentiero anello tra Malmantile e la Pesa e il sentiero anello del Lago Blu. Tale rete escursionistica sarà inserita nel futuro catasto della Rete Escursionistica della Toscana (RET) e trasposta su cartografia in scala adeguata per la realizzazione di carte escursionistiche per la promozione turistico-ricettiva del territorio del Comune di Lastra a Signa. I sentieri saranno sottoposti ad un’azione di pulizia, adeguamento e segnatura al fine di favorirne la fruibilità in completa sicurezza e per tutti i periodi dell’anno.

“Una grande opportunità per noi – ha detto l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni – poter lavorare con il Cai, un ente autorevole in questo settore, che ci aiuterà a promuovere la rete sentieristica anche al di fuori del nostro Comune. L’idea nasce dalla volontà di sfruttare le potenzialità del territorio per favorire un turismo lento ed ecosostenibile attraverso l’individuazione di percorsi prevalentemente sulle nostre colline, che si snoderanno lungo sentieri individuati dal Cai e secondo modelli riconosciuti a livello nazionale”.

“Una grande soddisfazione, con questo progetto, di poter contribuire alla valorizzazione del territorio di Lastra a Signa, – ha aggiunto il presidente della sezione Cai di Firenze, Giuseppe Ciabatti – si tratta di 50 chilometri di sentieri, da percorrere in tutte le stagioni, che saranno segnati nei prossimi mesi, alla scoperta di un territorio ancora poco conosciuto che riserva soprese e luoghi inaspettati”.