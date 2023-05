Tutte le misure a supporto di ASD e terzo settore: se ne parla al circolo Acli di Lastra a Signa con il Panathlon Firenze Medicea

LASTRA A SIGNA – “Elpis srl start up innovativa”: questo il tema dell’incontro in programma oggi, martedì 16 maggio, con inizio alle 18.30, presso il circolo Acli in via Turati 4 a Lastra a Signa. Un incontro organizzato dal Panathlon Club Firenze Medicea e nel corso del quale, grazie alla presenza della dottoressa Laura Morini, […]

LASTRA A SIGNA – “Elpis srl start up innovativa”: questo il tema dell’incontro in programma oggi, martedì 16 maggio, con inizio alle 18.30, presso il circolo Acli in via Turati 4 a Lastra a Signa. Un incontro organizzato dal Panathlon Club Firenze Medicea e nel corso del quale, grazie alla presenza della dottoressa Laura Morini, si parlerà di tutte le misure a supporto del mondo delle ASD, delle SSD e del terzo settore. L’occasione propizia, quindi, per sviscerare tutte le problematiche che riguardano un mondo in continua crescita.