“Tutti gli eroi che conosco”: al Porto delle Storie la presentazione del nuovo romanzo di Michele Arena

CAMPI BISENZIO – L’appuntamento è per dopo domani, giovedì 20 aprile, alle 19, presso la sede della scuola di scrittura no profit Porto delle Storie gestita dalla Cooperativa Macramè. E’ qui, infatti, che si terrà la presentazione del romanzo “Tutti gli eroi che conosco” di Michele Arena in uscita per Mondadori. Nel corso della serata si alterneranno inoltre i monologhi di Sara Gennai, Sofia Balleggi, Elena Ginechesi, Sara Safaa e Davide Rodighiero, studenti e studentesse del territorio, ma anche autori di alcuni dei libri di Porto delle Storie.

“Non sarà una presentazione classica perché l’idea di scrittura che c’è dietro al romanzo è quella che provo a portare nel mio lavoro di educatore, ovvero una scrittura come diritto e non solo come atto creativo. Una scrittura che deve stare soprattutto nei margini e nei bordi, come direbbe Bell Hooks, – dice Michele Arena al secondo libro per Mondadori e fondatore di Porto delle Storie – sarà un evento fatto di voci e storie diverse che si intrecceranno a quelle del libro e che parleranno di scuola, classi sociali, conformismo, salute mentale e libertà”.

Il romanzo parla di un quartiere e di un gruppo di cinque adolescenti che, di fronte all’ennesima ingiustizia subita a scuola, reagiscono con un’idea che rivoluzionerà la loro vita, e non solo: perché non crearselo da soli un posto dove stare al sicuro, dove crescere senza che nessuno possa controllarli o far loro del male? Una scuola per numeri due, per chi, come loro, è fatto all’ottanta per cento di errori, un luogo in cui poter essere chi vogliono. Senza paura di sbagliare, perché senza errori nessun cambiamento è possibile. Ed è proprio la necessità di cambiare le cose, unita alla bellezza, che fa partire le scintille e ripara le cose rotte del mondo.

“L’evento, organizzato insieme a Mondadori e alla Libreria Florida e al quale interverranno anche Leonardo Sacchetti, Ilaria Tagliaferri, Giovanni Esposito e Chiara Meriggi, prende spunto dall’idea di fondo del romanzo, ovvero dal bisogno di spazi di crescita culturale e intellettuale per adolescenti e giovani. Sarà infatti un incontro per parlare di resistenza, anzi, di resistenze, quelle necessarie per riappropriarci di un mondo che spesso non ci rappresenta e provare a cambiarlo. Un’occasione per fare-luogo, bisogno che accompagna i ragazzi dei nostri progetti e i giovani protagonisti del libro, quello di trovare e creare un posto sicuro, di appartenenza e libertà”, aggiunge Alessandro Guarducci, presidente della Cooperativa Macramè che dal 1999 progetta e gestisce attività per adolescenti e giovani della zona nord ovest Fiorentina.

Michele Arena è educatore presso la Cooperativa Sociale Macramè e responsabile della scuola di scrittura no profit Porto delle Storie. Nel 2020 ha esordito con Mondadori con il romanzo “Come nascono gli incendi”, uscito successivamente anche in Brasile per Skull Editora nel 2021. L’accesso alla presentazione è libero e a conclusione è previsto un aperitivo gratuito per pubblico e ospiti che potranno intrattenersi con l’autore. Per ulteriori informazioni Alessandro Guarducci, 340.4884095 -a.guarducci@coopmacrame.it. Consigliata iscrizione su: