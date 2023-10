“Tutti i libri del mondo o quasi in 90 minuti” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Al Teatro Manzoni va in scena nel prossimo fine settimana in prima nazionale “Tutti i libri del mondo o quasi, in 90 minuti (All The Great Books Abridged)”. Spettacolo di Reed Martin e Austin Tichenor, diretto e interpretato da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti, traduzione e adattamento di Fabio Fantini, Roberto Andrioli, […]

CALENZANO – Al Teatro Manzoni va in scena nel prossimo fine settimana in prima nazionale “Tutti i libri del mondo o quasi, in 90 minuti (All The Great Books Abridged)”. Spettacolo di Reed Martin e Austin Tichenor, diretto e interpretato da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti, traduzione e adattamento di Fabio Fantini, Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti, produzione La Macchina Del Suono. In scena venerdì 13 ottobre alle 21.15, sabato 14 ottobre alle 21.15, domenica 15 ottobre alle 16.30 e alle 21.15. “Tutti i libri del mondo o quasi, in 90 minuti (All The Great Books Abridged)” apre la stagione del Manzoni dal titolo “Viaggiare leggeri”.

E’ il nuovo divertente spettacolo dei protagonisti di “Le Opere Complete di William Shakespeare in 90 minuti” (Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo Degl’Innocenti) che tornano ad interpretare un testo di Martin e Tichenor inedito per l’Italia, tradotto e adattato da loro stessi con l’aiuto di Fabio Fantini. Lo spettacolo va in scena da venerdì 13 a domenica 15 ottobre. Alle tre date previste (di cui sono rimasti pochissimi i biglietti disponibili) si aggiunge una quarta data, sempre domenica 15 ottobre. Doppio spettacolo, alle 16,30 e alle 21,15

“Tutti i libri del mondo o quasi, in 90 minuti” è un oltraggioso assalto alla grande letteratura con oltre novanta dei più grandi capolavori mai scritti sul pianeta Terra, raccontati in 90 minuti. Il pretesto è un corso intensivo di letteratura, novanta minuti prima dell’esame di recupero, in cui si deve spiegare tutta la grande letteratura mondiale in pochissimo tempo. Un viaggio grottesco e divertente che va dai classici greci a Harry Potter. Come succede per le opere di Shakespeare, il gioco col pubblico è alla base di “Tutti i libri del Mondo, o quasi, in 90 minuti” che si confronta con i tre attori in un dialogo continuo e irresistibilmente comico durante il quale si sentono voci alzarsi dalla platea che dicono “io l’ho letto!”. Biglietti: Intero -14 euro, Ridotto over 65, Soci Coop, allievi Scuola Foà – 12 euro. (e.a.)