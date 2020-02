Tutti pazzi per il “musical magico” di Mattia Boschi “Alieno”

CAMPI BISENZIO – C’è attesa per il “musical magico”, lo spettacolo di Mattia Boschi “Alieno” ideato per il Teatrodante Carlo Monni dove andrà in scena il 7 marzo alle 21. Quello che sarà proposto al teatro cittadino sarà, assicura Mattia Boschi, sarà uno spettacolo particolare con musiche composte appositamente per lo show dove saranno presenti elementi di magia collegati da un testo con ballerine e cantanti, insomma un vero e proprio musical “magico”. Insieme a Mattia ci saranno nove artisti tra cui Benedetta, Priscilla, Alessio e due giovanissimi che racconteranno una storia, un viaggio tra “effetti speciali” e drammaturgia. Elementi coordinati con sapienza tecnica da Claudio Piva che cura gli effetti speciali e dallo stesso Boschi che firma la regia. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del teatro, aperta domani 23 febbraio. Si potranno acquistare anche domenica in piazza Fra Ristoro in occasione del Carnevale a Campi Bisenzio ad uno stand appositaente posizionato nella piazza. (Informazioni: 0558979403). Domani, 23 febbraio, Mattia Boschi invece, sarà ospite dell’Ospedale Meyer di Firenze insieme ai calciatori della Fiorentina, Bruno Santini e altri artisti. E.A.