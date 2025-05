Tutto pronto a Grassina per la prima festa provinciale della Fap Acli. Ci sarà anche il presidente nazionale Emiliano Manfredonia

GRASSINA – Ai nastri di partenza la prima festa provinciale della Fap Acli di Firenze. Con un duplice obiettivo: il primo è quello di offrire a chi parteciperà una piacevole occasione di relax in un ambiente gradevole e con interessanti attività del tempo libero. Il secondo servirà anche a promuovere relazioni intergenerazionali, a creare per […]

GRASSINA – Ai nastri di partenza la prima festa provinciale della Fap Acli di Firenze. Con un duplice obiettivo: il primo è quello di offrire a chi parteciperà una piacevole occasione di relax in un ambiente gradevole e con interessanti attività del tempo libero. Il secondo servirà anche a promuovere relazioni intergenerazionali, a creare per la popolazione anziana utili momenti di socializzazione e di convivialità che sono importanti per un invecchiamento attivo che faccia leva proprio su relazioni di prossimità fra le diverse generazioni. Senza dimenticare le tavole rotonde – alla prima delle quali prenderà parte anche il presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia – che saranno sicuramente occasione di dialogo su argomenti di carattere etico-sociale, culturale e sportivo.

La Fap Acli fiorentina ha inoltre dedicato questa festa al suo storico segretario Sergio Parrini, un vero leader che ha dato impulso alla associazione, mettendo a frutto la sua lunga esperienza sindacale, avviando così il versante sindacale della Fap Acli e potenziando anche quello associativo con una serie importante di iniziative. Questo il programma della festa che si terrà presso il circolo Acli in via di San Michele a Tegolaia a Grassina: venerdì 16 maggio alle 17.30 apertura festa, saluti del segretario provinciale Fap Acli Claudio Barsacchi, del presidente del circolo Acli Grassina Giovanni Baldi, delle istituzioni e delle associazioni, prevista anche la presenza del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti. Inaugurazione e presentazione della mostra foto-biografica “Oltre la vittoria”, storie di sportivi toscani a cura dell’U.N.V.S. sezione Oreste Gelli Firenze. La mostra rimarrà aperta fino al 24 maggio (in orari di apertura del circolo). Social e sociale: il racconto di Gabriele Parenti “80 anni delle Acli”. Alle 18.30 presentazione del libro “L’armonia degli sguardi” del presidente nazionale Acli Emiliano Manfredonia, intervistato da Gabriele Parenti e dal nostro collega Pier Francesco Nesti. Alle 20 “Tutti a tavola”, cena sociale con la presenza di Alessandro Masti di Radio Toscana. Intrattenimento, giochi e riconoscimenti ai volontari aclisti della Fap. Prenotazioni fino a esaurimento posti al circolo Acli Grassina (055 641500) dalle 15 alle 22 oppure via e-mail all’indirizzo acligrassina@gmail.com.

Sabato 17 maggio alle 11 tavola rotonda con amministratori, dirigenti sportivi e tecnici a cura U.S. Acli Lo sport che vogliamo sul tema “Le palestre della salute” alla presenza, fra gli altri, del Coni Toscana con il presidente Simone Cardullo, del consigliere con delega allo sport della Città Metropolitana Nicola Armentano, del consigliere metropolitano Francesco Casini e dell’assessore allo sport del Comune di Bagno a Ripoli Francesco Conti. Alle 13.30 “Per socializzare: Torneo di Burraco” (iscrizioni presso il circolo Acli Grassina). Alle 15 esibizione di calcio camminato (al campo sportivo adiacente) fra U.S. Acli – F.A.P. – U.N.V.S. Alle 17.30 merenda e premiazioni. Le iniziative sono aperte a tutti. Info: Fap Firenze: firenze@fap.acli.it – wwwfapaclifirenze.it – Facebook: FapAcli Firenze – Acli Grassina: acligrassina@gmail.com.