Ufficializzata la candidatura di Falchi alle regionali

SESTO FIORENTINO – Il sindaco Lorenzo Falchi ha annunciato, con un post su Facebook, la sua candidatura al consiglio regionale. “Mi candido alle prossime elezioni regionali: per trasmettere il nostro orgoglio e il nostro coraggio”, scrive il primo cittadino. Una conferma più che un annuncio, ma che ufficializza le voci degli ultimi periodi. A sostenere la decisione di Falchi (AVS) anche il gruppo di maggioranza PerSesto che, scrive in una nota “siamo da sempre convinti che lavorare concretamente per il “campo largo” anche nella nostra Regione, come presupposto per un’alleanza più ampia, sia l’unica strada per battere a tutti i livelli questa destra pericolosa e incapace”.