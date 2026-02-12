Ultimi appuntamenti per il Festival del Giallo alla Libreria Rinascita Ubik

SESTO FIORENTINO – Gran finale per il Festival del Giallo che conclude questa settimana gli incontri con gli autori dei romanzi polizieschi e noir alla Libreria Rinascita Ubik. “Dalla parte del Giallo” è promosso dalla Libreria Rinascita Ubik, Club del Giallo, Uno Studio in Holmes e sostenuto dal Comune di Sesto Fiorentino e da Regione […]

SESTO FIORENTINO – Gran finale per il Festival del Giallo che conclude questa settimana gli incontri con gli autori dei romanzi polizieschi e noir alla Libreria Rinascita Ubik. “Dalla parte del Giallo” è promosso dalla Libreria Rinascita Ubik, Club del Giallo, Uno Studio in Holmes e sostenuto dal Comune di Sesto Fiorentino e da Regione Toscana. Venerdì 13 alle 18 alla Libreria Serena Cappellozza presenterà il suo libro “Il valore delle cose”, sabato 14 febbraio alle 18 per “Innamorati del Giallo” un trio al femminile di autrici come Alice Basso, Gabriella Genisi e Barbara Perna presenteranno i loro ultimi libri, quindi domenica 15 febbraio alle 11 sarà la volta di Barbara Baraldi con il suo libro “Gli omicidi dei tarocchi”.