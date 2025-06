“Un altro mondo” la prima rassegna dedicata alla solidarietà e alla pace

CALENZANO – “Un altro mondo” è il titolo della prima rassegna di appuntamenti dedicati alla solidiarietà e alla pace organizzata dal Comune di Calenzano in programma dal 20 giugno al 12 luglio. “Abbiamo voluto fortemente organizzare questa prima edizione – spiega l’assessore alla Cooperazione internazionale Marco Bonaiuti – che dia spazio ai temi della pace e della solidarietà. Pensiamo che in un momento così tragico che vede conflitti e guerre sia alle porte dell’Europa sia nel resto del mondo, come a Gaza la cui popolazione è ormai allo stremo, sia necessario tenere alta l’attenzione su quanto stiamo vivendo, parlarne, approfondire. La lontananza geografica dai conflitti non può essere una giustificazione per ignorare o accettare quanto sta accadendo. Con incontri, presentazioni di libri, mostre, proiezioni cinematografiche l’Amministrazione comunale di Calenzano, insieme alle associazioni, vuole quindi promuovere occasioni di dibattito e riflessione per la formazione di una consapevolezza civile”.

Le iniziative prevedono incontri, ma anche cinema e momenti conviviali. Tre serate saranno dedicate al cinema (20, 23 e 27 giugno) con la proiezione di “Long Night”, “From Ground Zero: Stories from Gaza” e “No Other Land”. Due le serate con Emergency, una con approfondimenti sull’Afghanistan alla Bottega dell’AlLegria, una dedicata al progetto della “Life Support” nel Mediterraneo preceduta da una cena maliana a cura di Assieme; alla serata sarà presente Bassidy Sanogo, calciatore, che porterà la sua testimonianza. Alle storie migranti sarà dedicata l’iniziativa, in collaborazione con Arci Firenze e La Macchina del suono, a CiviCa il 30 giugno. Sempre in biblioteca la presentazione del libro “Guerra all’antisemitismo?”, l’8 luglio, con Donatella Della Porta. Ci saranno anche momenti conviviali, associati alla solidarietà, con una cena a cura di Assieme e con i piccoli ambasciatori di pace Saharawi il 12 luglio; il 22 giugno cena palestinese seguita da testimonianze da Gaza con l’associazione Vento di Terra ong.