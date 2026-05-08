Un anno in Comune con il servizio civile: aperto il bando per un volontario

LASTRA A SIGNA – Aperto il bando di selezione per il servizio civile regionale presso il Comune di Lastra a Signa: si cerca un volontario per il progetto “Comune digitale-servizi senza barriere – Firenze Piana Pistoiese”. Durata del progetto 12 mesi, compenso mensile 507,30 euro. Possono presentare domanda i giovani di età fra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti), residenti e domiciliati in Toscana. Il bando scade il 10 giugno alle 12. La domanda andrà presentata sulla piattaforma di Regione Toscana https://servizi.toscana.it/sis/DASC. Per consultare il bando www.ancitoscana.it. Info e contatti serviziocivile@ancitoscana.it. Le attività di progetto previste riguardano la facilitazione dei servizi comunali online e degli altri servizi pubblici on line, ma anche il supporto dell’attivazione e utilizzo dello Spid e degli altri sistemi abilitanti di identità digitale.