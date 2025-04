Un avviso pubblico per cercare sostenitori degli eventi comunali

CALENZANO – Un bando per sponsorizzare e sostenere gli eventi promossi dal Comune. E’ quanto fatto dall’amministrazione comunale che ha pubblicato l’avviso con tutte le indicazioni e le modalità per sponsorizzare le manifestazioni culturali in calendario nel 2025. Il bando prevede diverse fasce di sponsorizzazione per le varie tipologie di eventi, in modo da garantire […]

CALENZANO – Un bando per sponsorizzare e sostenere gli eventi promossi dal Comune. E’ quanto fatto dall’amministrazione comunale che ha pubblicato l’avviso con tutte le indicazioni e le modalità per sponsorizzare le manifestazioni culturali in calendario nel 2025. Il bando prevede diverse fasce di sponsorizzazione per le varie tipologie di eventi, in modo da garantire l’opzione dell’esclusività con la modalità dello “sponsor unico” oppure la presenza di più soggetti per lo stesso evento. A ogni fascia corrisponde una visibilità sui materiali promozionali e comunicativi legati agli eventi. Si tratta in particolare di tre manifestazioni: “Calenzano Estate”, cartellone di iniziative mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle arti visive per bambini e adulti, che si svolgeranno nel mese di luglio in vari luoghi cittadini, tra cui il giardino del Castello e piazza Vittorio Veneto; la rievocazione storica “Calenzano 1325” che comprende spettacoli, performance ed esibizioni di gruppi storici presso il borgo medievale; “Luci d’Inverno”, costituito da una serie di eventi per la stagione invernale come concerti, spettacoli teatrali, opera, mercatini, laboratori e teatro per bambini.

“Riteniamo – spiega il vicesindaco con delega alla cultura Martina Banchelli – che le manifestazioni culturali siano un’occasione di arricchimento umano, socializzazione e intrattenimento. La gran parte di questi eventi è inoltre fruibile gratuitamente da parte dei cittadini. Il Comune per questi motivi investe risorse proprie, ma pensiamo sia utile reperire degli sponsor che possano sostenere la programmazione: gli obiettivi sono la crescita costante e la qualità dell’offerta per la cultura e il tempo libero per il nostro territorio”.