Un avviso pubblico per riqualificare la ex Polveriera di Carraia

SESTO FIORENTINO – Riqualificare e valorizzare l’area dell’ex Polveriera di Carraia: parte da qui la decisione del Comune di Calenzano promuovendo un avviso pubblico rivolto agli operatori economici per presentare progetti. L’obiettivo è proprio quello di riqualificare l’area che si trova in via Torri e Ciarlico, composto da un edificio residenziale e da un’area a destinazione agricola, in cui si trovano diversi manufatti, su una superficie di oltre 15 ettari.

L’ex Polveriera, realizzata nel secondo dopoguerra in prossimità della SP8, è stata utilizzata prima come deposito munizioni, come magazzino dall’Istituto Geografico Militare, come area per addestramento dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. L’area è passata al patrimonio del Comune dall’Agenzia del Demanio nel 2015.

La finalità del Comune di Calenzano è quella di riqualificare l’area dismessa e recuperare l’ambiente naturalistico secondo le previsioni degli strumenti urbanistici adottati dall’Ente, limitatamente alle funzioni turistico-ricettive e socio-sanitarie.

Le proposte dovranno contenere una descrizione sommaria dell’intervento che si vuole realizzare e le forme in cui questo verrà realizzato cioè tramite trasferimento della proprietà (acquisto dell’intero complesso), tramite gestione in forma concessoria, tramite project financing o altre tipologie che si ritengono opportune. Le proposte potranno essere corredate da elaborati progettuali, tecnici ed economici per illustrarne i contenuti.

La progettazione dovrà trovare un rapporto equilibrato tra superficie destinata ai servizi e superficie destinata ai posti letto; prevedere edilizia adeguata al contesto di riferimento, limitando le trasformazioni infrastrutturali; salvaguardare il più possibile il territorio rurale. Le trasformazioni non dovranno interessare la fascia di territorio adiacente il Torrente Marina, oggetto di vincolo paesaggistico.

La modulistica è pubblicata sul sito del Comune di Calenzano, sezione Amministrazione trasparente https://bit.ly/466vtWs

Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 13 di giovedì 21 dicembre, tramite pec: calenzano.protocollo@postacert.toscana.it.