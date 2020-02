Un corso per imparare a riconoscere e degustare l’olio extravergine d’oliva

CALENZANO – Imparare a riconoscere e degustare l’olio extravergine di alta qualita: è il corso, organizzato dall’Atc che inizierà il 25 febraio.

Le lezioni serviranno ad acquisire la capacità di comprendere e valutare autonomamente le qualità sensoriali dell’olio ed abbinarle a diverse tipologie di piatti, tramite l’assaggio di oltre 50 oli italiani e non, imparando a riconoscerne le sfumature gustative. Saranno inoltre fornite le nozioni teoriche e tecniche per poter realizzare un olio extravergine di alta qualità: dalla gestione dell’oliveto, a tutte le fasi del processo fino al frantoio. Il tutto si concluderà con una cena didattica, che avrà lo scopo di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il corso. Il corso sarà realizzato da Cosimo Taiti, ricercatore dell’Università di Firenze e membro dell’Accademia dell’olio e dell’olivo e da Leonardo Sabbatini Panelista e ricercatore dell’Università di Firenze, coadiuvati da