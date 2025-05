Un edificio destinato a servizi sanitari ospedalieri convenzionati in via Barsanti: incontro al Centro Pecci 

PRATO – Si terrà mercoledì 14 maggio alle 21 nella Sala eventi del Centro per l’Arte Contemporanea Pecci l’incontro pubblico all’interno del percorso partecipativo per la presentazione del piano attuativo e della variante 402/2021, che prevede la realizzazione di un edificio destinato a servizi sanitari ospedalieri convenzionati in via Barsanti. Il progetto risulta compatibile rispetto al fabbisogno regionale per questo […]

PRATO – Si terrà mercoledì 14 maggio alle 21 nella Sala eventi del Centro per l’Arte Contemporanea Pecci l’incontro pubblico all’interno del percorso partecipativo per la presentazione del piano attuativo e della variante 402/2021, che prevede la realizzazione di un edificio destinato a servizi sanitari ospedalieri convenzionati in via Barsanti. Il progetto risulta compatibile rispetto al fabbisogno regionale per questo tipo di strutture sul territorio di Prato. Il progetto prevede la nuova edificazione di un fabbricato su tre piani con funzione di servizi sanitari ospedalieri convenzionati, oltre ad un piano interrato per il parcheggio privato, in un lotto fra via Barsanti e via Bonazia, e due parcheggi pubblici a pettine con alberature. Sul sito comunale si trovano maggiori informazioni sul Piano 402/2021, incluse relazioni e planimetrie. Maggiori informazioni potranno essere consultate sul sito web del Comune di Prato (https://www.comune.prato.it/it/per-le-imprese/urbanistica/piani-attuativi/402-2021/pagina8125.html). L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Prato.