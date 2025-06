Un en plein senza precedenti: il Sesto Rugby sbanca Città di Castello

SESTO FIORENTINO – Fine settimana superlativo per i colori del Sesto Rugby, portati ben alti da tutto il settore Minirugby nel torneo ospitato dal Città di Castello Rugby presso il proprio impianto sportivo. L’Umbria porta bene ai “Rinoceronti”, che hanno partecipato alla competizione con due squadre della categoria Under 12 e una ciascuna per Under […]

SESTO FIORENTINO – Fine settimana superlativo per i colori del Sesto Rugby, portati ben alti da tutto il settore Minirugby nel torneo ospitato dal Città di Castello Rugby presso il proprio impianto sportivo. L’Umbria porta bene ai “Rinoceronti”, che hanno partecipato alla competizione con due squadre della categoria Under 12 e una ciascuna per Under 10 e Under 8. Le quattro compagini hanno realizzato un en plein senza precedenti, riscuotendo il primo posto in tutte e tre le categorie, con la seconda squadra Under 12 che si è classificata in seconda posizione dopo una finale giocata contro i propri compagni di squadra. “Abbiamo giocato in una bella cornice, con un meteo già estivo, – ha commentato Andrea Arvati, uno degli educatori della Under 12 – abbiamo portato al torneo due squadre equilibrato composte dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze. Siamo usciti bene dai gironi e siamo stati capaci di battere Terni e Villa Pamphili con due buoni risultati per una finale tutta rossoblù”. Soddisfazione anche da parte delle altre categorie coinvolte, che hanno potuto portare a casa due trofei che danno motivazione ed entusiasmo per il lavoro svolto in tutta la stagione e che ora si avvia alla conclusione entro la metà del mese di giugno.