Un fine settimana con l’arte e i prodotti di stagione: a Signa è tempo di “Sapori d’autunno”

SIGNA – Non poteva mancare quest’anno l’appuntamento con “Sapori d’autunno”, sagra enogastronomica di prodotti tipici stagionali. L’appuntamento è per domenica 22 ottobre dalle 10 alle 19 nel centro storico di Signa (piazza Cavour, viale Mazzini e piazza della Repubblica) dove si svolge la manifestazione, promossa dalla Pro Loco Signa, con il patrocinio del Comune di Signa e il contributo del Banco Fiorentino. “Con “Sapori d’autunno” – spiegano dalla Pro Loco – si cerca di ricreare l’atmosfera paesana e contadina, proponendo prodotti tipici della stagione, quali castagne, uva, fichi, funghi porcini, salumi casarecci, castagnacci, olio del contadino, insomma tutti prodotti della terra di Toscana che fanno sì che la nostra cucina e la nostra tradizione enogastronomica sono conosciute in tutto il mondo”.

Per i più piccoli, inoltre, dal pomeriggio in piazza Cavour non mancherà l’animazione con tante attività ludiche a cura di Marco Burla, mentre dalle 10 in piazza della Repubblica ci saranno giochi di vario genere in legno che accompagneranno i presenti per l’intera giornata a cura de “I giochi di Testarlo”, creando così un ambiente dove tutti possono giocare, sperimentare ed interagire liberamente fra loro. Ma non finisce qui: sabato 21 e domenica 22, in occasione dell’evento nazionale “Apritimoda”, a Signa apre – in via straordinaria – il Museo Civico della Paglia solo su prenotazione su www.apritimoda.it, mentre domenica 22 alle 11, davanti allo stesso museo, ci sarà la premiazione del vincitore dell’ottava edizione del concorso nazionale di scultura dedicato a Maria Grazia Vaccari. Domenica, infine, per tutta la giornata all’esterno del Museo della Paglia, ci sarà una mostra delle opere degli artisti che hanno partecipato al banchetto medievale “Convivium”