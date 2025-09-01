“Un fiume di paglia”, cappello protagonista a Villa Alberti con la sfilata “Di moda in moda”

SIGNA – L’Antica Fiera di Signa entra nel vivo questa sera alle 21.15 quando, a Villa Alberti, si terrà la nuova edizione di “Un fiume di paglia”, la sfilata-evento dedicata alla valorizzazione di una delle più antiche e affascinanti tradizioni del nostro territorio: l’arte del cappello di paglia di Signa. Una storia intrecciata con quella della comunità, del lavoro, del gusto e dello stile italiano. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Signa, curato da Elena Frandi, vedrà in passerella 14 modelle per un viaggio tra passato e presente, un omaggio alla creatività, alla memoria e al valore culturale di una tradizione che continua a vivere e rinnovarsi. Le protagoniste di questa serata indosseranno creazioni uniche messe a disposizione da aziende del Consorzio del Cappello di Firenze, che racconteranno non solo la bellezza dei nostri cappelli, ma anche la passione e l’identità di un intero territorio. Un evento che unirà storia e creatività, artigianato e stile, tradizione e innovazione.