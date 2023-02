“Un gatto per amico”: la mostra internazionale del mondo felino sbarca all’Ippodromo del Visarno

FIRENZE – Firenze si prepara a una due giorni all’insegna del mondo felino con la mostra internazionale “Un gatto per amico”. Con l’arrivo della primavera, torna in città l’expo dedicato ai gatti, organizzato dal Club Felino di Firenze, Prato, Pistoia sotto l’egida di ENFI – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana. Sabato 25 e domenica 26 marzo grandi e piccoli potranno lasciarsi affascinare dalla grande varietà di felini che si riuniranno all’Ippodromo del Visarno (Piazzale delle Cascine). Per l’occasione, gli spazi, saranno allestiti in modo che tutta la manifestazione possa svolgersi al coperto, rendendo la visita confortevole in ogni situazione metereologica. Protagonisti indiscussi saranno ovviamente i gatti provenienti da tutta Italia e dall’estero che spazieranno dalle razze più conosciute come persiani, esotici, ragdoll e blu di Russia, british, scottish, highland, fino agli esemplari più rari fra cui gli orientali. Tanti i felini presenti che concorreranno per i vari titoli previsti dal Campionato Internazionale. A valutare la corrispondenza con gli standard previsti e a decretare i vincitori per ciascuna categoria, sarà una giuria composta da membri provenienti da tutt’Europa. E non finisce qui.

Presenti, durante la manifestazione, le associazioni di tutela dei gatti meno fortunati, oltre a stand dove trovare prodotti, accessori e abbigliamento a tema felino, cultura e curiosità. Sono aperte le adesioni per due concorsi speciali. Il primo, è il concorso fotografico che ha riscontrato un grandissimo entusiasmo da parte dei partecipanti alle precedenti edizioni: i proprietari possono inviare una foto – in formato verticale o orizzontale in alta definizione – e compilare la scheda di iscrizione con le informazioni del proprio gatto. Le foto idonee saranno pubblicate sulla pagina Facebook @espofelina e stampate su dei supporti che comporranno una mostra visibile durante i giorni della manifestazione. Il secondo concorso è, invece, dedicato ai video: la durata massima deve essere di 15/20 secondi e avranno come protagonisti i gatti nella vita di tutti i giorni.

I video ricevuti saranno pubblicati nel canale YouTube dell’evento e potranno essere visionati scansionando l’apposito QrCode assegnato ai singoli partecipanti. I proprietari – residenti in Toscana – potranno inviare foto e video all’indirizzo e-mail fotoconcorsoexpofelina@gmail.com entro le 12 di giovedì 9 marzo. Questi saranno votati dai visitatori durante la fiera entro le 13 di domenica 26 marzo e i primi cinque classificati per ciascun concorso saranno premiati nella giornata della domenica. Il regolamento dei concorsi è consultabile al link http://www.ungattoperamico.it/page-Firenze2023 mentre i biglietti per visitare la mostra sono acquistabili direttamente all’ingresso della Fiera oppure on line al link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/esp-int-felina-un-gatto-amico-firenze. Il costo del biglietto intero è di 9 euro (7 euro per bambini di età compresa tra 6 e 12 anni e a adulti over 70, militari, diversamente abili autosufficienti, accompagnatori di diversamente abili non autosufficienti). L’ingresso è omaggio per i bambini fino a 5 anni e per le persone diversamente abili non autosufficienti. Non è consentito l’accesso agli animali. Per conoscere nel dettaglio il programma consultare il sito www.ungattoperamico.it, per informazioni: 333 6522345 – e-mail: visarnocatfestival@gmail.com