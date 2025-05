Un gheppio resta bloccato sul tetto del Municipio, liberato dalla Polizia municipale

SESTO FIORENTINO – E’ stato liberato dopo alcune ore imprigionato nelle reti di protezione sul tetto del Municipio, un gheppio, un piccolo rapace che per errore era entrato all’interno della gabbia di protezione collocata su alcuni macchinari per la climatizzazione. Il volatile era rimasto ingabbiato nella rete nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 28 maggio. […]

SESTO FIORENTINO – E’ stato liberato dopo alcune ore imprigionato nelle reti di protezione sul tetto del Municipio, un gheppio, un piccolo rapace che per errore era entrato all’interno della gabbia di protezione collocata su alcuni macchinari per la climatizzazione. Il volatile era rimasto ingabbiato nella rete nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 28 maggio. Per diverse ore il rapace, un esemplare di sesso maschile, ha tentato di trovare una via d’uscita, rischiando di rimanere impigliato nelle reti e di ferirsi. Alla fine il gran movimento dell’animale, sempre più disorientato e impaurito, ha richiamato l’attenzione di alcuni dipendenti comunali che hanno chiesto l’intervento della Polizia Municipale. Arrivati sul posto intorno alle 16,30, gli agenti hanno rapidamente ispezionato il luogo non riuscendo però ad individuare né il punto d’ingresso dell’animale né una via d’uscita sicura; hanno pertanto deciso di aprire un ampio varco nella rete e di cercare di indirizzarvi il volatile. Dopo alcuni tentativi a vuoto, alla fine la strategia si è rivelata vincente: volando attraverso l’apertura il gheppio si ripreso la libertà.