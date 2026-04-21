SESTO FIORENTINO – Un giardino terapeutico pensato per le persone con demenza è stato ricavato al Centro Diurno Alzheimer “Amaducci”. A realizzarlo è la cooperativa sociale Il Borro con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e in partenariato con l’associazione Arcusan. Lo spazio è stato ricavato in un’area esterna inutilizzate che è stata riqualificate e trasformata in un ambiente sicuro, accessibile e progettato per accogliere attività terapeutiche all’aperto. Tra queste, il gardening e l’aromaterapia, approcci non farmacologici che favoriscono il rilassamento, riducono l’agitazione e stimolano le capacità residue delle persone. Il progetto non si è limitato agli utenti del centro: sono stati attivati percorsi formativi per gli operatori, momenti di supporto e condivisione per i caregiver e iniziative aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra servizio e territorio e contribuire a superare lo stigma legato alla demenza. L’inaugurazione del giardino si terrà giovedi 23 aprile alle 14.30 presso il Centro Diurno “Amaducci”.
Un giardino terapeutico al centro diurno Alzheimer Amaducci
SESTO FIORENTINO – Un giardino terapeutico pensato per le persone con demenza è stato ricavato al Centro Diurno Alzheimer “Amaducci”. A realizzarlo è la cooperativa sociale Il Borro con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e in partenariato con l’associazione Arcusan. Lo spazio è stato ricavato in un’area esterna inutilizzate che è […]