Un giardino terapeutico al centro diurno Alzheimer Amaducci

SESTO FIORENTINO – Un giardino terapeutico pensato per le persone con demenza è stato ricavato al Centro Diurno Alzheimer “Amaducci”. A realizzarlo è la cooperativa sociale Il Borro con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e in partenariato con l’associazione Arcusan. Lo spazio è stato ricavato in un’area esterna inutilizzate che è […]

SESTO FIORENTINO – Un giardino terapeutico pensato per le persone con demenza è stato ricavato al Centro Diurno Alzheimer “Amaducci”. A realizzarlo è la cooperativa sociale Il Borro con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e in partenariato con l’associazione Arcusan. Lo spazio è stato ricavato in un’area esterna inutilizzate che è stata riqualificate e trasformata in un ambiente sicuro, accessibile e progettato per accogliere attività terapeutiche all’aperto. Tra queste, il gardening e l’aromaterapia, approcci non farmacologici che favoriscono il rilassamento, riducono l’agitazione e stimolano le capacità residue delle persone. Il progetto non si è limitato agli utenti del centro: sono stati attivati percorsi formativi per gli operatori, momenti di supporto e condivisione per i caregiver e iniziative aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra servizio e territorio e contribuire a superare lo stigma legato alla demenza. L’inaugurazione del giardino si terrà giovedi 23 aprile alle 14.30 presso il Centro Diurno “Amaducci”.