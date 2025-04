“Un grande futuro dietro di noi” Confartigianato Imprese Prato celebra 75 anni guardando avanti 

PRATO – Confartigianato Imprese Prato accende i riflettori sul futuro. Il 15 aprile, alle 21, il Politeama Pratese ospiterà il primo di una serie di eventi straordinari che segneranno il percorso dell’associazione verso i prossimi 75 anni. “Un grande futuro dietro di noi” non è solo un titolo evocativo, ma un manifesto di intenti: celebrare una storia solida e proiettarsi con slancio verso le sfide di domani. L’evento, aperto alla cittadinanza, offrirà una visione chiara e stimolante sui grandi temi che stanno ridisegnando il nostro presente e futuro: sostenibilità, intelligenza artificiale, transizione energetica e scenari geopolitici globali. Un’opportunità unica per dialogare con esperti di alto profilo e comprendere le trasformazioni che interesseranno il mondo dell’impresa e la società nel suo complesso.

Ospiti d’eccezione della serata saranno Valentina Boschetto Doorly, Strategic Foresight expert del Copenhagen Institute for Futures Studies Associate Partner Italia; Riccardo Luna, editorialista del Corriere della Sera, e Luca Mercalli, giornalista scientifico e presidente della Società Meteorologica Italiana. A livello istituzionale interverranno la sindaca Ilaria Bugetti e il governatore Eugenio Giani. La serata sarà presentata dal giornalista Rai Federico Quaranta, conduttore del programma “Linea Verde Start”. La regia è a cura di TvPrato.

Questo appuntamento non sarà solo un momento di riflessione, ma il punto di partenza di un percorso concreto di innovazione e crescita. Confartigianato Imprese Prato non subisce il cambiamento, ma lo guida con determinazione, offrendo alle aziende strumenti e strategie per affrontare le nuove sfide e cogliere le opportunità del futuro. “Vogliamo che questo anniversario sia un momento di riflessione strategica, un’opportunità per valorizzare il nostro percorso e delineare il domani – spiega Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato – Non saranno semplici celebrazioni, ma tappe fondamentali di un lavoro che portiamo avanti con determinazione. Ogni iniziativa sarà un pilastro della nostra visione per i prossimi 75 anni”.