Un gruppo di amici, l’amore per il pallone, la voglia di fare qualcosa di importante: “viaggio” nella Dinamo Florentia

SCANDICCI – Un gruppo di amici, la grande passione per il pallone, la voglia di lasciarsi alle spalle i momenti difficili dell’emergenza sanitaria: così è nata la Dinamo Florentia, società sportiva che è il frutto di esperienze diverse in più squadre amatoriali e di persone che, anche durante la pandemia, non si sono mai perse […]

SCANDICCI – Un gruppo di amici, la grande passione per il pallone, la voglia di lasciarsi alle spalle i momenti difficili dell’emergenza sanitaria: così è nata la Dinamo Florentia, società sportiva che è il frutto di esperienze diverse in più squadre amatoriali e di persone che, anche durante la pandemia, non si sono mai perse di vista. “Appena si è allentata un po’ la presa, una sera ci siamo seduti intorno a un tavolo e ci siamo detti: perché non apriamo una società sportiva? L’obiettivo era quello di portare qualcosa di professionale nell’ambiente amatoriale e così abbiamo fatto”: a parlare è Giovanni Lombardi, il presidente della Dinamo Florentia. Una realtà variegata, difficile raccontare tutto quello che viene fatto, e che si è già posta due obiettivi per il mese di settembre: aprire al calcio a 11 femminile e (ri)lanciare la Scuola calcio.

Partita inizialmente come associazione, il primo anno sono nate due squadre, rispettivamente di calcio a 11 e calcio a 7. “Durante l’estate del 2021 abbiamo svolto una sorta di “reclutamento” per chiunque volesse farne parte – continua il presidente – e il successo è stato davvero tanto, con un centinaio di iscritti. Ma non è finita lì perché con il passare del tempo abbiamo continuato a ricevere altre richieste, anche da fuori della Toscana, e nel periodo invernale si sono aggregati dei ragazzi messicani che erano qui per motivi di studio: una volta venuti a conoscenza della nostra realtà, sono stati inclusi nella rosa e hanno portato alla Dinamo Florentina anche un po’ di internazionalità. La fiducia gradualmente è cresciuta e a dicembre abbiamo deciso di chiudere l’associazione e partire con una Srl. Così a febbraio 2022 è nata la società sportiva dilettantistica SSD Dinamo Florentina (la squadra partecipa al campionato di Terza categoria) e abbiamo istituito la sede a Scandicci, in piazza della Resistenza”.

Una società dilettantistica che però cura nei minimi dettagli la propria attività, con l’inserimento di diverse figure come il preparatore atletico, il nutrizionista, il fisioterapista e lo psicologo. “Mentre si stava concludendo il campionato, fra marzo e aprile abbiamo deciso quale fosse la nostra strada. Quindi è stata la volta del calcio a 5 femminile, grazie anche all’impegno di Giacomo Galgani, che ricopre anche l’incarico di direttore sportivo e il cui lavoro è stato subito apprezzato dalle ragazze. Anche in questo caso abbiamo svolto un camp estivo e così le squadre sono diventate due, una amatoriale mentre l’altra prende parte al campionato regionale di serie C”.

La Dinamo Florentia, fra l’altro, ha un’età media variegata fra i propri tesserati, che va dai 17 ai 60 anni. Mentre per quanto riguarda il settore giovanile, come ha ribadito il presidente Lombardi, dopo un primo tentativo andato così così, dopo l’estate c’è il desiderio di rilanciarlo. L’attività invece si sta spostando a Lastra a Signa, con l’utilizzo di stadio e Palazzetto dello sport per sia per l’attività maschile che per quella femminile. Ma non solo, perché, come ha spiegato il presidente, la società vorrebbe che anche boxe e pallacanestro entrassero a far parte della “famiglia”: “Perché la Dinamo Florentia – conclude – non è una squadra di calcio, vuole essere un movimento. Noi siamo tutte persone che vengono ambienti professionali diversi, ma portiamo qui tutte le nostre esperienze e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi”.

Mafalda Chiostri