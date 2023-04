“Un lavoro sicuro, dignitoso e paritario”: è il 1 maggio nelle Signe, organizzato dallo Spi-Cgil dei due Comuni

SIGNA/LASTRA A SIGNA – La lega delle Signe del Sindacato pensionati italiani della Cgil ha organizzato due iniziative di festa per la giornata del 1 maggio. La prima si svolgerà nel giardino del circolo Arci di Ponte a Signa (I Sindacati) alle 16: dopo il saluto del sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, e gli interventi dei rappresentanti dell’Anpi e della Cgil, Mauro Marzi (presidente sezione Anpi Lastra a Signa) e Lucia Tocchioni (segreteria Spgi-Cgil Le Signe), si esibirà la Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa. Successivamente, alle 17, presso l’ex tiro al volo “Libero Sarchielli”, in via dello Stadio a Signa, dopo il saluto del sindaco di Signa Giampiero Fossi e del rappresentante dell’Anpi, la vice-presidente della sezione di Signa, Ernesta Bossoletti, parlerà il segretario generale dello Spi-Cgil Le Signe Sandro Carta, mentre la cantante e narratrice Letizia Fuochi intratterrà i presenti. A seguire, con il contributo della sezione dei soci Coop, merenda per tutti i presenti (entrambe le iniziative hanno il patrocinio delle amministrazioni comunali di Signa e Lastra a Signa e con la partecipazione delle sezioni Anpi dei due Comuni). “Vogliamo ripristinare la tradizione di festeggiare anche nei nostri Comuni il 1 maggio dei lavoratori. Speriamo che questa iniziativa sia ben accolta, – dice Sandro Carta – il 1 maggio va festeggiato in allegria, ma senza dimenticare il dramma della guerra che miete tante vittime anche qui in Europa, le difficili condizioni di tanti lavoratori e pensionati, i giovani incerti per il futuro. Una giornata di festa quindi, ma anche di impegno”.