Un libro su Fosco Maraini scritto da una socia CAI di Sesto

SESTO FIORENTINO – C’è un poò di Sesto nell’inaugurazione di oggi 23 luglio a Molazzana del parco culturale “Le Apuane di Fosco Maraini” all’Alpe di Sant’Antonio. La parte sestese è rappresentata dal libro dal titolo “Le montagne di CITLUVIT. Storia e storie di Fosco Maraini” di Francesca Brunetti socia della sezione CAI di Sesto Fiorentino, edito da Maria Pacini Fazzi e che sarà presentato oggi.

Francesca Brunetti, è bibliotecaria all’INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri, dove partecipa anche alla progettazione delle attività di diffusione della cultura scientifica per i bambini. Da molto tempo si occupa di letteratura per ragazzi, scrivendo libri di divulgazione tra i quali “La casa in forma: abitare con l’efficienza energetica”, finalista al premio Un libro per l’Ambiente o “Una ragazza in cima”, finalista al premio Itas del libro di montagna.

“Non ho mai avuto la fortuna di conoscere personalmente Fosco Maraini, – spiega l’autrice – ma solo attraverso le sue fotografie, i suoi numerosi libri, i resoconti dei viaggi. Di lui mi hanno colpito l’amore per la conoscenza, la disponibilità all’ascolto, l’apertura mentale, la fedeltà ai propri valori. Nonché la passione per la montagna. Ho pensato che valesse la pena far conoscere questo personaggio ai bambini. Queste sono le ragioni per cui ho scritto questo racconto ambientato sulle Apuane, all’Alpe di Sant’Antonio dove Maraini ha trascorso tante estati. Un piccolo tassello per conoscere questa figura straordinaria che per difendere i propri valori di libertà e non aderire alla Repubblica di Salò fu rinchiusa in un campo di prigionia in Giappone. Un amante della montagna che apprezzava il Tibet come Monte Morello o le Apuane. Io sono iscritta al CAI dall’età di 8 anni, prima a Firenze dove sono nata e poi a Sesto, dove risiedo”.