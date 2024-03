Un mese di eventi per la Giornata Internazionale della donna

SESTO FIORENTINO – In occasione della Giornata internazionale della donna 2024 il Comune di Sesto Fiorentino e associazioni organizzano un mese di eventi.

Il 5 marzo alle 18 alla Libreria Ubik Rinascita si terrà la presentazione del libro “Noi vogliamo tutto” di Flavia Cardini alla presenza dell’autrice. Venerdì 8 marzo alle 17:30 alla Biblioteca E. Ragionieri, sala Meucci; “Nannarella donna libera e appassionata. Attrice universale” a cura del Gruppo Leggere Insieme in collaborazione con lo Spi-Cgil in occasione del 50° dalla morte di Anna Magnani. Alle ore 18:30 alla Libreria Ubik Rinascita sarà presentato il libro “Il vino come luogo sostenibile” a cura di Fisar. Perché il vino diventa sostenibile? La sostenibilità nel mondo del vino è un obiettivo importante, non solo come possibile elemento di aggregazione degli attori di un territorio ma anche come supporto sociale. Una nuova strada da percorrere, che consentirà alla generazione presente di tutelare i bisogni delle generazioni future, nel rispetto del genere, delle diversità e dell’inclusione.

Il 9 marzo alle 17.30 alla Libreria Ubik Rinascita, presentazione “Ester e le altre” a cura di Monica Barducci alla presenza della curatrice e delle autrici coinvolte in collaborazione con Spi Cgil. L’11 marzo, ore 18:30 alla sede Auser Sesto Fiorentino, sala Conforti lettura scenica “Storie di donne nella Storia” a cura di Auser Ex Libris. Il 12 marzo, ore 18, alla Libreria Ubik Rinascita presentazione “Tutta la vita che resta” di Roberta Recchia alla presenza dell’autrice. Il 15 marzo, ore 18 alla Libreria Ubik Rinascita presentazione “Libere di scegliere se e come avere figli” di Ilaria Maria Dondi alla presenza dell’autrice. Il 20 marzo alle 16:30 al Centro Civico 4 “Le donne del Risorgimento” a cura di Leggere Insieme e Associazione Anziani in continuità con “Il Risorgimento” di Ex libris e alle 17:30 alla Libreria Ubik Rinascita presentazione “Femminismo S.p.A.” di Jennifer Guerra alla presenza dell’autrice. Il 23 marzo, ore 17 alla Libreria Ubik Rinascita evento e presentazione di “Dare la vita” di Michela Murgia a cura di Purple Square Toscana e Spi Cgil.