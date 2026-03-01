PRATO – Un minuto di notizie. Anzi, un minuto di “Estra Notizie”. Anche nell’appuntamento di marzo tanti gli spunti di riflessione, a partire dal premio giornalistico “Estra per lo sport”: l’energia delle buone notizie” con la novità delle scuole protagoniste, il progetto di educazione digitale “Connessi e consapevoli”, per dire no al cyberbullismo e un focus sulla tutela dei clienti contro truffe e raggiri. Attraverso “Estra Notizie”, infatti, la Multiutility a totale partecipazione pubblica aggiorna regolarmente gli stakeholder sulle attività aziendali e le loro ricadute territoriali, riassumendo le principali novità in un minuto.
Un minuto di “Estra Notizie”: con un occhio di riguardo per giornalismo, scuole e una connessione… consapevole
