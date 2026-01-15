Un murale ai giardini di via Oliviero Frosali



SESTO FIORENTINO – Si terrà sabato 17 gennaio, alle 11, nei giardini di via Oliviero Frosali, l’inaugurazione del murale dedicato al partigiano sestese realizzato dallo street artist Nico Lopez Bruchi. Interverranno il vicesindaco facente funzioni di sindaco Claudia Pecchioli, la figlia di Oliviero Frosali, Donella, Lorenzo Tombelli, presidente Aned Firenze, Luca Gerbi, vicepresidente Anpi Sesto Fiorentino, oltre all’artista.

Olivieri Frosali fu il primo caduto sestese nella Resistenza. Il 15 gennaio 1944, in seguito alla battaglia di Valibona, i carabinieri di Sesto Fiorentino, insieme a repubblichini e nazisti, iniziarono a rastrellare le abitazioni di noti antifascisti contando di trovare prove che li potessero legare alla Resistenza. Oliviero Frosali, partigiano ed ex detenuto politico, fu sorpreso a casa sua, nella zona di Baldracca, dove era rientrato per la notte dopo con l’intenzione di tornare a darsi alla macchia prima dell’alba dopo molti giorni passati fuori a nascondersi. Udite le urla dei nazifascisti che gli intimavano di consegnarsi, cercò una via di fuga attraverso l’orto. La casa, però, era stata circondata e non ebbe scampo: falciato dai colpi di mitra, fu ferito gravemente. Spirò a Careggi il giorno successivo.