Un patto per lo sviluppo per misurare la transizione sostenibile delle aziende

CALENZANO – Una fotografia del livello di sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle imprese di Calenzano, che aiuti le singole aziende ad avere un quadro aggiornato sul proprio grado di maturità e che allo stesso tempo sia di supporto al Comune e agli Enti pubblici nelle programmazioni in materia di sviluppo sostenibile locale. L’azione […]

CALENZANO – Una fotografia del livello di sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle imprese di Calenzano, che aiuti le singole aziende ad avere un quadro aggiornato sul proprio grado di maturità e che allo stesso tempo sia di supporto al Comune e agli Enti pubblici nelle programmazioni in materia di sviluppo sostenibile locale. L’azione si inserisce nel Patto per lo sviluppo sostenibile del territorio di Calenzano e nel percorso del Tavolo delle imprese per la sostenibilità ESG. In continuità con le attività già avviate, la ricerca – svolta dalla società di management consulting ICStudio Srl, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze – è finalizzata quindi alla costruzione di una mappa del grado di maturità ESG del tessuto produttivo del territorio.

Il Comune di Calenzano, grazie alla collaborazione di ICStudio Srl, promuove a favore delle imprese del territorio in maniera gratuita un Test di Maturità ESG sviluppato da FidESG Srl Società Benefit, program operator dello Schema FidESG approvato da ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029. E’ previsto anche un servizio di supporto finalizzato all’accompagnamento delle imprese nella fase di intervista. “Con questo strumento che mettiamo a disposizione sia delle aziende firmatarie del Patto, sia di tutte coloro che lo vorranno – spiega il vicesindaco Martina Banchelli con delega all’ambiente – prosegue il percorso di analisi e conoscenza del sistema produttivo locale relativamente alla transizione sostenibile, supportando le aziende calenzanesi nella gestione delle minacce e delle opportunità che derivano da fattori non solo ambientali, ma anche sociali e gestionali. L’obiettivo è quello di disporre di una lettura strutturata, omogenea e condivisa del livello di applicazione di questi temi nel distretto industriale. I risultati del test a livello territoriale potranno aiutare inoltre a indirizzare il lavoro futuro sulle politiche ambientali e della mobilità, con l’obiettivo di accompagnare le attività nel miglioramento dell’efficienza e della transizione energetica, contribuendo al tempo stesso al benessere delle persone che lavorano e vivono a Calenzano”.

Lo strumento consente alle imprese di effettuare un’autovalutazione guidata del proprio livello di maturità nella gestione delle prestazioni e dei rischi ESG, secondo criteri coerenti con i principali standard internazionali di riferimento. Le aree sono 5: transizione ecologica ed energetica, responsabilità sociale e sicurezza sul lavoro, gestione aziendale e qualità del prodotto o servizio, trasformazione digitale, performance economiche e finanziarie. Attraverso la partecipazione al Test le imprese del territorio avranno l’opportunità, tra le altre cose, di disporre di un primo supporto orientativo per l’individuazione di priorità di miglioramento in un’ottica di sviluppo sostenibile. La compilazione del Test richiede un tempo indicativo di circa 20 minuti e può essere effettuata online. I risultati rimarranno riservati e accessibili esclusivamente all’impresa partecipante. In forma aggregata e anonima, i dati raccolti contribuiranno alla costruzione di una base conoscitiva territoriale sulla maturità ESG delle imprese del territorio. Le imprese interessate possono approfondire l’iniziativa o utilizzare il Test di Maturità al link https://fidesg.it/test-maturita-fidesg/. Per informazioni o richiedere un supporto alla compilazione contattare il seguente indirizzo: survey@fidesg.it