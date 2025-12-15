Un pomeriggio di teatro, musica, giochi e Fantatombola: il 20 dicembre a Lastra a Signa si festeggia il “Teatro delle Arti”

LASTRA A SIGNA – La Compagnia Teatro popolare d’arte e il Teatro delle Arti presentano “Il Natale delle Arti”, un pomeriggio di festa aperto a tutta la cittadinanza, pensato come momento di incontro, partecipazione e condivisione tra generazioni. Un appuntamento gratuito che unisce teatro, musica dal vivo e gioco, rivolgendosi a famiglie, bambini, giovani e adulti. L’iniziativa, che ha […]

LASTRA A SIGNA – La Compagnia Teatro popolare d’arte e il Teatro delle Arti presentano “Il Natale delle Arti”, un pomeriggio di festa aperto a tutta la cittadinanza, pensato come momento di incontro, partecipazione e condivisione tra generazioni. Un appuntamento gratuito che unisce teatro, musica dal vivo e gioco, rivolgendosi a famiglie, bambini, giovani e adulti. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Lastra a Signa, rientra infatti nel calendario ufficiale delle iniziative natalizie promosse dall’amministrazione comunale per il periodo natalizio, confermandosi come un’occasione di animazione culturale e sociale capace di coinvolgere l’intera comunità.

L’appuntamento è per il 20 dicembre a partire dalle 15.30 in piazza del Comune, con l’avvio della festa affidato a una band itinerante composta da musicisti e attori che, guidati dal “Mastro del Natale”, animeranno la piazza con interventi teatrali e musicali. Un corteo festoso accompagnerà il pubblico fino al Teatro delle Arti, trasformando il percorso in un primo momento di spettacolo condiviso. Alle 16, invece, nel Foyer del Teatro delle Arti, inizierà l’accoglienza del pubblico e il gioco teatrale denominato “L’albero che suona”, un gioco musicale collettivo che prevede l’allestimento partecipato dell’albero di Natale del teatro. Al pianoforte e in scena, gli allievi attori della Compagnia accompagneranno il pubblico: ogni melodia indovinata consentirà di appendere una decorazione all’albero, che rimarrà illuminato per tutto il periodo natalizio. Durante questo momento verranno distribuite le cartelle per la tombola. Dalle 16.30 alle 18 Fantatombola musicale-teatrale, unica nel suo genere, in cui l’estrazione dei numeri si alterna a brevi interventi musicali e teatrali interpretati dagli allievi dei corsi della Compagnia Teatro popolare d’arte. A guidare il pubblico, tra ritmo, ironia e atmosfera festosa, un presentatore e il “Mastro del Natale” (in palio quaderni, penne, biglietti del cinema e un maxi premio finale a sorpresa). Al termine tutti i presenti saranno invitati a unirsi in un canto natalizio collettivo, seguito da un buffet finale con pandoro e panettone e brindisi.

“L”iniziativa nasce in coerenza con il percorso che la Compagnia Teatro Popolare d’Arte e il Teatro delle Arti portano avanti da sempre: l’idea che il teatro non sia solo un luogo di spettacolo, ma uno spazio della città e per la città, – dice Francesco Giorgi, direttore organizzativo del Teatro delle Arti – con questo evento ribadiamo che il teatro è un luogo vivo, aperto, attraversabile e sicuro, un punto di incontro in cui le persone possono riconoscersi, stare insieme, condividere esperienze artistiche e momenti di festa. Portare la musica e il teatro nella piazza, accompagnare il pubblico dentro il foyer e coinvolgerlo in un gioco collettivo e in uno spettacolo partecipato significa riaffermare il valore del teatro come spazio quotidiano, accogliente e accessibile a tutte le generazioni. “Il Natale delle Arti” è un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo: un modo per accendere ancora una luce sul Teatro delle Arti come luogo culturale che appartiene alla comunità, che si apre alla città e che vive grazie alle persone che lo attraversano. Ringrazio il Comune di Lastra a Signa, il sindaco Emanuele Caporaso, il vicesindaco Annamaria Di Giovanni e i vari assessorati alla cultura, alle pari opportunità per la collaborazione e il sostegno alle iniziative”