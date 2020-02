Un premio dedicato alla maestra Elena Scubla

SESTO FIORENTINO – Un’aula e un premio dediccato a Elena Scubla sarà presentato martedì 25 febbraio alle ore 17 alla Scuola De Amicis. Il premio è promosso da CIDI di Firenze in collaborazione con la famiglia e il Comune. L’iniziativa si terrà nell’ambito di uno dei seminari dei Laboratori del Sapere Scientifico che si tengono ogni anno scolastico a livello regionale e vuole ricordare la maestra Elena Scubla, insegnante del Secondo Istituto Comprensivo scomparsa lo scorso anno. Il concorso è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.Nella stessa occasione sarà intitolata alla maestra Elena Scubla l’aula di scienze dell’Istitito.

“Elena è stata un’eccezionale insegnante di scienze e matematica – ricordano le colleghe e i colleghi del CIDI – ha dato un grande contributo all’attività di ricerca e sperimentazione sulla didattica delle scienze della matematica nella scuola primaria del CIDI di Firenze e ha svolto un importante ruolo di promozione dei Laboratori del Sapere Scientifico, in particolare nella sua scuola e nelle altre scuole di Sesto Fiorentino. Tutte attività, queste, che hanno la finalità di realizzare non solo a parole una scuola inclusiva”.

“La cultura come miglior investimento che si possa fare e lasciare in eredità alle future generazioni, quindi non lasciamo nessun bambino indietro, e trasformiamo le difficoltà in opportunità – ricorda il marito, Maurizio, insieme ai figli, Bianca e Giulio – È questo che Elena, e non solo lei, diceva sempre e, per questo, vogliamo che il Premio intitolato a Elena Scubla sia solo un piccolo esempio di come tramutare in fatti quello che sono i pensieri e le parole”.

“Elena – prosegue – ha lottato ogni giorno per far sì che le sue idee diventassero realtà, e di questa sua battaglia ci ha trasmesso il modo in cui l’affrontava: con serenità, in modo propositivo e inclusivo. Questo è il senso del suo lavoro e del suo modo di insegnare, che noi famiglia abbiamo fatto nostro e vorremmo riproporre al mondo della scuola, con lo stesso amore con cui lo avrebbe fatto lei”.

“Con l’istituzione del premio ‘Elena Scubla’ l’Amministrazione comunale insieme alla famiglia, all’Istituto Comprensivo 2 e al CIDI vuole non soltanto ricordare la maestra Elena e il suo impegno nella comunità scolastica sestese, ma sopratutto promuovere il messaggio che ci ha lasciato, cioè quello di impegnarsi al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che possano impedire a un bambino di crescere e imparare ad essere il cittadino di domani – afferma l’assessore all’Istruzione Silvia Bicchi – Attraverso questo premio cercheremo di promuovere la metodologia propria dei laboratori del sapere scientifico che permette agli alunni di osservare la realtà e elaborare il proprio senso critico”.