Un sabato di lettura e laboratori: “Aspettando Luglio Bambino” al Museo archeologico di Gonfienti

CAMPI BISENZIO – Si terrà sabato 23 maggio alle 16 il primo appuntamento con “Aspettando Luglio Bambino”, un pomeriggio dedicato alla lettura, alla creatività attraverso il racconto e un’esperienza pratica. L’evento prevede infatti la presentazione del libro “Etruschi per gioco” con una lettura a cura della direttrice scientifica del museo, Francesca Bertini. Il volume, pubblicato da Federighi Editore, affronta in modo originale e coinvolgente il tema, con un viaggio nel tempo che permette a Clara, la protagonista, di scoprire da vicino le abitudini e lo stile di vita degli Etruschi, rivolgendosi ai più giovani attraverso il linguaggio dell’avventura e della fantasia. Una parola magica pronunciata come per incantesimo ed ecco che Clara, archeologa in erba, viene catapultata nel bel mezzo della civiltà etrusca. Ma chi erano gli Etruschi? Il mistero avvolge la storia di questo popolo che ha abitato la penisola italica in tempi remoti, ben prima dei Romani. Abili artigiani, devoti religiosi, impavidi navigatori ma anche golosi e molto altro ancora… ecco chi erano gli Etruschi! Lo scoprirete seguendo Clara nella sua magica avventura. Al termine della lettura e della presentazione, i bambini dagli 8 ai 12 anni potranno partecipare a un laboratorio artistico con l’argilla, pensato per stimolare creatività e manualità. L’evento è curato dal Museo archeologico di Gonfienti e dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, è quindi necessaria la prenotazione: info@museogonfienti.it – 0558959701.