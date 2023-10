Un secolo di borse e cappelli: la Camera di Commercio premia la “Michele e Giovanni Bertini”

SIGNA – Appuntamento in livrea nei giorni scorsi per la storica azienda di San Mauro a Signa, la “Michele e Giovanni Bertini snc”. In occasione infatti del premio “Firenze e il lavoro” indetto dalla Camera di Commercio, la ditta con sede in via Balduccia è stata premiata dal presidente Luca Bassilichi (con lui un’altra eccellenza […]

SIGNA – Appuntamento in livrea nei giorni scorsi per la storica azienda di San Mauro a Signa, la “Michele e Giovanni Bertini snc”. In occasione infatti del premio “Firenze e il lavoro” indetto dalla Camera di Commercio, la ditta con sede in via Balduccia è stata premiata dal presidente Luca Bassilichi (con lui un’altra eccellenza del territorio fiorentino, l’unico 10 Giancarlo Antognoni) insieme ad altre sessanta realtà di Firenze e provincia, l’unica tuttavia del Comune di Signa. A ricevere il prezioso riconoscimento colei che dall’inizio degli anni ’90 ha raccolto le redini dell’azienda, Caterina, la terza generazione della famiglia Bertini, accompagnata nell’occasione dalla sorella Rossella, mentre in rappresentanza del Comune di Signa c’era il vice-sindaco Marinella Fossi.

Fondata nel 1925, ha fatto prima della produzione di cappelli fiorentini e, a partire dal dopoguerra, di borse il proprio “marchio di fabbrica” rimanendo sempre al passo con i tempi e con le richieste di un mercato che via via si è fatto sempre più esigente. Ma Michele, Giovanni (il babbo di Caterina), Giovanna e la stessa Caterina hanno sempre mantenuto un target elevato, dimostrando una costante attenzione alla tradizione, alla lavorazione fatta a mano ma anche all’innovazione modernizzando quelle che sono solide radici piantate nel passato e in una storia di valore assoluto ma proiettandosi al tempo stesso nel futuro.

Non a caso, la Camera di Commercio di Firenze ha istituito questo premio, voluto proprio allo scopo di riconoscere e premiare l’impegno delle imprese del territorio attive in tutti i settori economici, con dieci riconoscimenti per ciascuna delle seguenti categorie: