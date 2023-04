Un viaggio nel potere con “Liber-Aliter”: sabato 15 la presentazione del libro di Roberto Giorgetti “Il consulente”

LASTRA A SIGNA – Nuovo appuntamento domani, sabato 15 aprile, con le iniziative promosse dal gruppo culturale “Liber-Aliter”. Appuntamento che arriva a un anno esatto da quando è stato inaugurato il ciclo di presentazioni “con l’obiettivo, mantenuto, – si legge in una nota – di proporre un libro al mese (è stato saltato soltanto agosto). Questa volta sarà il turno di uno dei promotori del gruppo, Roberto Giorgetti, che, nell’occasione, al primo piano del Bar La Posta, presenterà il suo libro dal titolo “Il consulente” (inizio alle 17)”. “Si percepisce già dalle prime pagine – scrive Sara Lunghini nel blog di “liber-Aliter” – il retrogusto amaro di qualcosa che si sta perdendo, di una società che sta degenerandosi, e in cui l’uomo rinuncia alla centralità dei propri diritti per divenire mera funzione di poteri a lui estranei, eppure contigui e incistati, nel territorio come nella mentalità. Una storia verosimile, che si prefigge di trovare una trama per quell’intreccio fra politica e affari intrinsecamente portato a travalicare il limite della legalità, in una opacità che priva di linfa e felicità ogni prospettiva, e che trova nel silenzio, nell’indifferenza e nell’omertà il proprio ingrasso”.