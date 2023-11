Un week end da “grandi” per i piccoli del Sesto Rugby: Under 8 e Under 10 protagonisti nei raggruppamenti

SESTO FIORENTINO – Con il campo di Sesto che ha visto contemporaneamente assenti, chi per riposo chi per trasferta, tutte le altre compagini sia del Minirugby che di Juniores e Seniores, sul palcoscenico sono saliti i piccoli rinoceronti delle due categorie, impegnati rispettivamente alle Sieci e a San Donnino, sul campo dei Puma Bisenzio. “Le nuove leve stanno migliorando con tanto divertimento”, dice sorridendo l’educatore della Under 8 Riccardo Bruni dopo un impegno con due squadre messe in campo sul terreno di gioco della Polisportiva Sieci. Una festa del rugby che ha visto protagoniste le principali compagini dell’area fiorentina e toscana, con Vasari Arezzo Rugby, Rugby Mammut di Montevarchi, Gambassi Rugby, Montelupo Empoli e Rugby Valdarno ad alternarsi sul terreno di gioco insieme ai padroni di casa e agli atleti rossoblu. Tre squadre invece in campo per la Under 10 nel raggruppamento sul campo dei Puma, insieme a cui giocatori è stata formata una delle compagini protagoniste del bel raggruppamento di domenica. Livorno, Lucca, Lions Amaranto e Clanis Cortona le altre società presenti. Per i rinoceronti una bella giornata di rugby, amicizia e divertimento, a cui affiancare dei buoni risultati sul campo.

Un successo e una sconfitta per le due formazioni Under 16 dei Cavalieri Union Prato Sesto. Vince la compagini del campionato Interregionale di fascia 1, regolando nella lunga trasferta di Fano i pari età dei padroni di casa per 5-54. La vittoria nella seconda giornata vale il provvisorio primato solitario in testa al girone 2. Escono a testa alta dal difficile campo di Jesi anche i ragazzi dell’Interregionale 2 battuti 33-27 dai padroni di casa. I 2 punti raccolti da bonus offensivo e difensivo faranno comunque comodo nel proseguimento del campionato. Stessa sorte per le due Under 18: vince la regionale in trasferta contro i Centauri per 5-31 e ipoteca la finale per il quinto e sesto posto nel ranking toscano, decisivo per riuscire a qualificarsi alla fase interregionale; sconfitta ancora l’Elite in trasferta a Roma (5-20) contro la Capitolina, una delle formazioni di punta del campionato. Primo stop stagionale, infine, per la formazione Cadetta nella semifinale di andata per le prime 4 posizioni del ranking toscano. A Piombino i sesto-pratesi sono costretti al 20-12 dai Mascalzoni del Canale. Ritorno tra una settimana sul campo di Sesto