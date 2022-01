Una brochure dedicata a “Una villa romana sotto il centro commerciale”

SESTO FIORENTINO- “Una villa romana sotto il centro commerciale” è la brocure che sarà presentata sabato 15 gennaio alle 10.30 nel parcheggio del Centro Sesto di via Petrosa. La brochure è realizzata dalla Proloco Sesto Fiorentio, dal Comune di Sesto Fiorentino, dal Ministero della cultura in collaborazione con la sezione soci Coop di Sesto Fiorentino e Calenzano e il contributo del Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo. La pubblicazione è curata da Gabriella Poggesi della Soprintendenza Abap Archeologia, belle arti e paesaggio di Firenze Pistoia e Prato e da Lucia Sarti dell’Università di Siena.

L’opuscolo ripercorre la storia del ritrovamento del sito archeologico, avvenuto durante i lavori di costruzione del centro commerciale. Il ritrovamento ha portato alla luce insediamenti di varie epoche comprese tra il 2300 a.C. e il III secolo d.C. Di particolare interesse, uno stanziamento di età romana, una villa, risalente alla fine del I sec.a.C. al tempo in cui, a poche miglia di distanza, sulle rive dell’Arno veniva fondata la colonia di Florentia. I resti della villa oggi sono visibili nel parcheggio del Centro Sesto.

All’incontro parteciperannno l’assessore alla cultura Jacopo Madau, Gabriella Poggesi, Soprintendenza ABAP (Archeologia, belle arti e paesaggio) Firenze Pistoia e Prato, Laura Giolli, presidente della ProLoco di Sesto Fiorentino; Lia Borgliolo presidente della sezione soci Coop di Sesto Fiorentino e Calenzano, Francesca Avezzano Comes, pass-presidente del Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo. Lia Bogliolo, presidente della sezione soci Coop di See Francesco Avezzano pass-president Rotaru Club Firenze Sesto Michelangelo. Durante la giornata sarà aperta in forma straordinaria la villa Romana con la possibilità per 20 persone divise in gruppo per visitare il sito. L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa Covid. Per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato e mascherina.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai presenti e sarà sarà consegnata come guida al percorso del sito archeologico ai visitatori.