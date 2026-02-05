Una giornata storica di esami e nuove cinture per l’Accademia Karate Shotokan

SESTO FIORENTINO – Si è da poco svolta la cerimonia di consegna delle cinture nere 2025 agli atleti dell’Accademia Karate Shotokan, un momento vissuto con grande emozione: dopo il successo ottenuto agli esami di Orentano del 14 dicembre, i nuovi promossi hanno finalmente indossato il loro grado tra le mura del dojo Aks. Come hanno ricordato i maestri Aks, infatti, “la cintura nera è una cintura bianca che non ha mai smesso di allenarsi”: un motto che ha accompagnato la consegna e che sintetizza lo spirito della giornata. A completare la festa è arrivato anche un altro risultato storico per l’Accademia: ben 145 karateka hanno sostenuto e superato gli esami di Kyu, conquistando la loro nuova cintura colorata. Un record mai visto prima, un primato unico in Italia. È stata una vera maratona di sport e passione, organizzata in cinque sessioni distribuite nell’arco della giornata e seguita da undici tecnici della società, impegnati a valutare la crescita tecnica e personale di ogni singolo atleta. Più che la tecnica, però, a colpire sono stati i sorrisi e l’emozione dei ragazzi: volti che raccontano impegno, sacrificio e la gioia di vedere riconosciuto il proprio percorso.

La giornata ha confermato la vitalità dell’Aks e la forza del suo gruppo: genitori e compagni di allenamento hanno applaudito i promossi, mentre i Maestri hanno sottolineato come ogni cintura sia il frutto di allenamenti costanti. Il record di partecipazione e il clima di festa sono la migliore testimonianza dell’attenzione che la scuola dedica non solo alla tecnica, ma anche ai valori dello sport. Quella che si è appena conclusa, è stata dunque una giornata che resterà nella memoria dell’Aks: una celebrazione del lavoro quotidiano sul tatami, della passione che anima atleti e tecnici, e della comunità che rende possibile ogni successo. I complimenti a tutti i nuovi promossi sono arrivati dai tecnici Aks, che grazie al loro incessante impegno hanno reso possibile questo importante traguardo. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Offre corsi per tutte le età e i livelli: attività per bambini, corsi amatoriali e agonistici, oltre a percorsi dedicati alla difesa personale. Le sedi operative dell’Aks si trovano a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Settimello. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi (335 6817050 leonardo@aks.it).