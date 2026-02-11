Una mostra sul “Giorno della memoria” con i disegni dei bambini delle scuole

POGGIO A CAIANO – Due giorni – 13 e 14 febbraio – per ammirare i disegni, ma anche gli elaborati, vincitori del concorso “Per non dimenticare” inerente il “Giorno della memoria” indetto dal Comune di Poggio a Caiano a inizio anno e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. I disegni e i temi, già premiati il 27 gennaio al cinema-teatro Ambra durante la cerimonia per il “Giorno della memoria”, saranno esposti nel salone “Luigi Corsetti” delle Scuderie Medicee il 13 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18,30 e sabato 14 febbraio dalle 9 alle 13 (ingresso libero). I disegni vincitori sono quelli di Yaxuan Guo della quinta A della scuola “De Amicis”, Edoardo Flauto (quinta A), Lavinia Lavanco (quinta B) e Ginevra Ferrillo (quinta C) della scuola “Lorenzo il Magnifico” e quello di Miriam Giusti della scuola paritaria “Sacro Cuore”. In mostra ci saranno anche gli altri disegni degli alunni che hanno partecipato al concorso.

I temi vincitori, invece, sono quelli di Diana Ferrari, Sofia Giusti e Bianca Nunziati (delle classi terze) della scuola “Filippo Mazzei” che saranno a disposizione di quanti vorranno leggerli. Le tre studentesse parteciperanno, a maggio, al viaggio della memoria a Ebensee.