Una nuova Ecotappa all’Unione operaia di Colonnata

SESTO FIORENTINO – Nei locali del circolo Arci ‘Unione Operaia Colonnata’, in piazza Rapisardi a Colonnata, è stato inaugurata la nuova Ecotappa di Alia Multiutility. Si tratta di un punto di raccolta attrezzato grazie agli accordi raggiunti con i gestori del circolo. Nella Ecotappa si posso portare i rifiuti di piccole dimensioni e in quantità limitate, anche al di fuori del normale circuito della raccolta porta a porta. Le Ecotappe di Alia Multiutility sono destinate esclusivamente alla raccolta di rifiuti provenienti da utenze domestiche e in particolare a tutte quelle tipologie di rifiuti, come piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (Raee), pile e toner esausti, farmaci scaduti e oli alimentari esausti, che normalmente non sono conferibili tramite i normali circuiti di raccolta. La nuova Ecotappa di Colonnata sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 19.

“L’Unione Operaia è uno spazio storico nel cuore di Colonnata, un luogo di socialità e cultura che nel tempo rimane un punto di riferimento insostituibile per tutto il quartiere. – ha commentato l’assessore all’ambiente del Comune di Sesto, Beatrice Corsi-. Ringrazio il circolo, a partire dal suo presidente Francesco Mariani, per aver messo a disposizione gli spazi che ospitano questa ecotappa, rinnovata e migliorata. Si tratta di un contributo prezioso per promuovere il corretto smaltimento di alcune tipologie di rifiuti molto comuni, come i Raee, gli oli esausti e i farmaci scaduti”



Per quanto riguarda gli oli alimentari esausti, si ricorda che è attiva una rete di raccolta specifica presso circoli, parrocchie, Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni e che, grazie alla collaborazione della grande distribuzione, i cittadini possono conferire l’olio usato portandolo direttamente in alcune di queste strutture, utilizzando bottiglie (di acqua o bibite) e flaconi (di detergenti e detersivi) riciclati. Nel Comune di Sesto Fiorentino, oltre al nuovo punto di raccolta di piazza Rapisardi 6, è possibile conferire oli alimentari esausti anche nei locali della Misericordia, in via Gramsci 705, e dei supermercati Coop in via Oriani e in via Petrosa. Recentemente sono stati attivati nuovi punti di raccolta, oltreché a Sesto Fiorentino, anche a Calenzano, Prato, Signa, e, guardando alla vicina provincia pratese, pure a Montemurlo, Vaiano, Cantagallo, Vernio, Poggio a Caiano e Carmignano.