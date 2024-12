Una nuova segreteria per il Pd di Campi Bisenzio. Carmignani: “Abbiamo voluto puntare sui giovani”

CAMPI BISENZIO – Il Partito Democratico di Campi Bisenzio inaugura una nuova fase della sua storia con il rinnovo quasi totale della Segreteria comunale. “Questo importante cambiamento – si legge in una nota – rappresenta un segnale di apertura e rinnovamento, volto a coniugare esperienza e nuove energie per affrontare le sfide del territorio con […]

CAMPI BISENZIO – Il Partito Democratico di Campi Bisenzio inaugura una nuova fase della sua storia con il rinnovo quasi totale della Segreteria comunale. “Questo importante cambiamento – si legge in una nota – rappresenta un segnale di apertura e rinnovamento, volto a coniugare esperienza e nuove energie per affrontare le sfide del territorio con coraggio, competenza e una visione innovativa”. Il segretario comunale Alessandro Carmignani ha scelto “di puntare su un mix di competenze e sensibilità, nominando Youness Mattia Loutfi come vicesegretario con delega all’organizzazione. La scelta riflette la volontà di puntare su figure giovani, radicate nella realtà locale e capaci di interpretare le sfide contemporanee con leadership inclusive e orientate al cambiamento. La nuova segreteria si distingue per la sua impostazione aperta e partecipativa, pronta a lavorare su temi centrali come il lavoro, i diritti civili, la sostenibilità ambientale e le politiche giovanili. Una particolare attenzione sarà riservata al dialogo con i cittadini e alla creazione di spazi di confronto, fondamentali per raccogliere proposte e trasformarle in azioni concrete”.

Una delle principali novità è il ritorno della portavoce delle Donne Democratiche, “una posizione che verrà definita attraverso un processo di autodeterminazione autonomo da parte delle aderenti alla Conferenza delle Donne Democratiche. Questo passaggio sottolinea l’impegno del Partito Democratico per la parità di genere e il rafforzamento della rappresentanza femminile, confermando il ruolo cruciale delle donne nella vita politica e sociale”. “La segreteria che mi affiancherà in questa avventura – dice Carmignani – è il risultato del bellissimo percorso che il Partito Democratico ha fatto in questi ultimi mesi coinvolgendo e chiamando a esprimersi i propri iscritti. E’ stato un passaggio fondamentale perché abbiamo capito ancora una volta di essere una comunità forte che vuole costruire un futuro insieme partendo dai valori e i principi che ci contraddistinguono”.

Nei prossimi mesi, il Partito Democratico di Campi Bisenzio “si dedicherà a intensificare il confronto con la comunità attraverso tavoli tematici, incontri pubblici e nuove iniziative rivolte a iscritti e simpatizzanti. L’obiettivo è costruire un progetto politico condiviso, capace di interpretare al meglio le esigenze del territorio e di proporre soluzioni innovative per le sfide locali e globali. Il Partito Democratico invita tutti coloro che desiderano contribuire a questo percorso di cambiamento a unirsi e partecipare attivamente, per immaginare e realizzare insieme un futuro più equo, solidale e sostenibile. L’intera Segreteria dell’Unione Comunale si impegna a lavorare con unità e determinazione, per tradurre in azioni concrete le aspettative di iscritti e cittadini, in un’ottica di crescita collettiva”.