Una serata dedicata a Fosco Maraini con il CAI

SESTO FIORENTINO – Il CAI dedica una serata a Fosco Maraini e al parco culturale recentemente inaugurato in Apuane, intitolato al noto ricercatore, viaggiatore, alpinista, etnologo, fotografo, scrittore e poeta fiorentino. L’occasione per l’incontro, mercoledì 11 ottobre alle ore 21, sarà quella della presentazione del libro per ragazzi e non solo “Le montagne di Citluvit. Storie e storia di Fosco Maraini”, edito da Maria Pacini Fazzi e scritto dalla socia del CAI sestese Francesca Brunetti. Moderatrice dell’incontro sarà un’altra socia, Anna Guarducci, docente di geografia all’Università di Siena. Ingresso libero presso la sede del CAI Centro civico Casa Guidi in via Veronelli fino ad esaurimento dei posti in sala. Le richieste di partecipazione possono essere fatte scrivendo a: info@caisesto.it