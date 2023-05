“Una società sana e con importanti prospettive di crescita”: Farmapiana, il bilancio di fine mandato del presidente Vanessa De Feo

CAMPI BISENZIO – Tempo di bilanci per Vanessa De Feo, ormai prossima alla scadenza del suo mandato come presidente di Farmapiana. Incarico che aveva assunto nel luglio del 2022 – facendo comunque parte del Cda fin dal primo giorno di insediamento dell’attuale consiglio – quando era subentrata al dimissionario Francesco Lotti. Tempo di bilanci e […]

CAMPI BISENZIO – Tempo di bilanci per Vanessa De Feo, ormai prossima alla scadenza del suo mandato come presidente di Farmapiana. Incarico che aveva assunto nel luglio del 2022 – facendo comunque parte del Cda fin dal primo giorno di insediamento dell’attuale consiglio – quando era subentrata al dimissionario Francesco Lotti. Tempo di bilanci e di considerazioni per il futuro delle farmacie comunali che si attestano su una posizione solida e numeri che evidenziano quanto fatto in questo arco di tempo. Considerazioni sintetizzabili in quattro “macrotemi”: il lavoro svolto, gli obiettivi raggiunti, lo stato di salute della società e le prospettive di crescita.

Partiamo dal lavoro svolto…

“in questi tre anni la società ha fatto registrare un’importante evoluzione. Culminata nel periodo della pandemia che si è rivelata, seppur in un contesto drammatico, un’opportunità per dimostrare quale può essere il ruolo delle farmacie comunali, che in quella fase storica si sono ulteriormente riorganizzate proprio con l’obiettivo di dare risposte ancora migliori alla cittadinanza. Tutto questo grazie all’impegno di un Cda che ha visto prima Francesco Lotti come presidente e successivamente la sottoscritta”.

Tanti anche gli obiettivi raggiunti…

“Assolutamente, e ci tengo a citarli tutti: la crescita delle farmacie nel Comune di Campi Bisenzio con l’apertura appunto di una nuova farmacia in via Orly presso la sede della Pubblica Assistenza; la gestione di un’ulteriore farmacia nel Comune di Calenzano; l’apertura h24 della farmacia centrale in via Botticelli a Campi Bisenzio; l’ampliamento degli orari di apertura di tutte le farmacie; il primo Hub vaccinale in Italia gestito dalle farmacie comunali in sinergia con la Misericordia di Campi Bisenzio e il Centro commerciale I Gigli, con oltre 100.000 dosi di vaccino somministrate in un anno e un servizio dedicato appositamente ai tamponi che è stato davvero capillare; l’apertura del Presidio permanente di prevenzione, sempre a Campi Bisenzio, con oltre mille visite gratuite da dicembre 2022 ad aprile 2023 in tutti i territori in cui sono attive le nostre farmacie; i progetti di telemedicina avviati in alcune farmacie e nati con l’ambizione di farli ulteriormente crescere in futuro”.

C’è il rimpianto per un traguardo che non è stato raggiunto?

“Sì, quello relativo al progetto di poter acquistare i farmaci ospedalieri nelle farmacie comunali invece di recarsi per esempio a Careggi o Torregalli e che sicuramente limiterebbe i disagi di tante persone, penso soprattutto ai più anziani, che hanno difficoltà nei loro spostamenti. Un progetto, sulla cui realizzazione non è detta l’ultima parola, che darebbe un’altra conferma dell’importanza del lavoro di prossimità che devono svolgere le farmacie comunali”.

Quella che lascia è una società in salute?

“La risposta a questa domanda arriva innanzitutto dall’incremento del volume di attività, con 60.000 accessi in più nelle nostre farmacie, la dimostrazione più evidente del fatto che è stata “governata” bene grazie anche alla risposta qualificata dei nostri dipendenti, che hanno sempre lavorato, e lo stanno facendo tuttora, con serietà e professionalità. Ma arriva anche da un consuntivo che ha fatto registrare un fatturato di 17 milioni e mezzo e un utile di bilancio di 365.000 euro, oltre al canone che, in base al contratto di servizio stipulato a suo tempo, versiamo annualmente ai Comuni soci di Farmapiana. Senza dimenticare infine l’acquisto dell’immobile che “ospita” la farmacia nel Comune di Signa che conferisce ulteriore solidità agli investimenti fatti in questi anni”.

E per quanto riguarda il futuro?

“I numeri relativi al primo quadrimestre del 2023 ci dimostrano già che le possibilità di un’ulteriore crescita non mancano. E non a caso la società sta già guardando alla possibile apertura di nuove farmacie in vari territori comunali. Oltre alla messa a punto di una convenzione che consentirà alle farmacie comunali la fornitura dei farmaci alla Rsa di San Giorgio”.

Arrivati a conclusione di questa chiacchierata, quale è il saluto o il messaggio che vuole lasciare?

“Credo soprattutto di lasciare una società migliore rispetto a quando l’ho trovata e a quando è iniziato questo percorso tre anni fa. E spero che chiunque arriverà dopo di me, ci metta lo stesso impegno. Credo infatti nel valore pubblico dell’erogazione dei servizi ai cittadini, un valore che è sempre stato il “faro guida” per portare il lavoro di tutti i giorni”.