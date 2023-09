“Una storia da tre soldi”: venerdì 29 in replica al Teatrodante Carlo Monni lo spettacolo di Manola Nifosì

CAMPI BISENZIO – Venerdì 29 settembre, alle 21, va in replica al Teatrodante Carlo Monni lo spettacolo “Una storia di tre soldi”, prodotto dal Teatro Urbano di Comunità della Scuola Teatrodante Carlo Monni. “Ci siamo ispirati – spiegano in una nota – all’”Opera da tre soldi” di Brecht per un lavoro che ci ha visti […]

CAMPI BISENZIO – Venerdì 29 settembre, alle 21, va in replica al Teatrodante Carlo Monni lo spettacolo “Una storia di tre soldi”, prodotto dal Teatro Urbano di Comunità della Scuola Teatrodante Carlo Monni. “Ci siamo ispirati – spiegano in una nota – all’”Opera da tre soldi” di Brecht per un lavoro che ci ha visti impegnati due anni alla ricerca di ciò che ci ha spinti ad affrontare questo viaggio. Perché Brecht? Perché l’”Opera da tre soldi”? Perché in quest’opera c’è l’apparenza del divertimento che diventa di continuo allarmante, l’evasione piacevole che diventa spiacevolezza e aggressione diretta. O indiretta. E’ questo equilibrio instabile che ci ha catturato. E la nostra ricerca si è indirizzata a “giocare” dall’interno questo sistema per permettere agli attori di entrare ed uscire dal gioco. Per meglio immedesimarsi e riconoscere le regole di una società corrotta, dove ogni “attore” è parte di un ingranaggio a cui non ci si può sottrarre”. Sul palcoscenico saliranno Valeria Nardi, Monica Amadori, Veronica Guidotti, Giuseppina Magliarisi, Letizia Mascagni, Matilde Tarchiani, Patrizia Franchi, Minou Andreoletti, Moreno Di Cesare, Valter Ignesti, Linda Prunecchi, Luigi Monticelli, Francesco Di Bella, Luigi Operno, Maria Rosa Carelli e Gianpaolo Crinzi, costumi di Letizia Mascagni, musiche originali di Alessandro Di Puccio, arrangiamenti e tastiera Luciano Capobianco, aiuto regia Lisa Crinzi, regia di Manola Nifosì. “E con Alba Marzo che ci ha ispirato e guidato in ogni momento”. Info e prenotazioni 055 8940864 – biglietteria@teatrodante.it – WhatsApp 346 3038170.